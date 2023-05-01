https://sputnikarabic.ae/20230501/نائب-لبناني-لبنان-غير-قادر-على-اتخاذ-موقف-جريء-مجددا-يلاقي-الإيجابية-الإيرانية-1076507917.html

نائب لبناني: لبنان غير قادر على اتخاذ موقف جريء مجددا يلاقي الإيجابية الإيرانية

نائب لبناني: لبنان غير قادر على اتخاذ موقف جريء مجددا يلاقي الإيجابية الإيرانية

قال النائب في البرلمان اللبناني، أيوب حميد، إن زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى بيروت تأتي بعد تطورات إيجابية على المستوى الإقليمي لا... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T08:33+0000

2023-05-01T08:33+0000

2023-05-01T08:33+0000

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وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أشار حميد إلى أن "الزيارة تأتي في إطار إطلاع المسؤولين اللبنانيين على مجريات الاتصالات والاتفاقيات التي إن شاء الله تترجم إيجابًا لصالح شعوب المنطقة، والتأمل على المستوى اللبناني أن يكون لها تأثير أيضًا إيجابي فيما يتعلق بتلاقي الأطراف اللبنانية حول مصلحة لبنان، لا سيما في موضوع الاستحقاق الرئاسي الذي أكد وزير الخارجية الإيراني في لقائه مع مجموعة من مسؤولي الكتل النيابية على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي اتفاق بين اللبنانيين وستتعامل معه بإيجابية".وعن إمكانية قبول السلطات اللبنانية بالمساعدة الإيرانية، قال حميد: إن "هناك تجربة لم تكن مشجعة سابقًا عندما تم عرض هبة من الفيول الإيراني لتغذية معامل الكهرباء في لبنان، وكان هناك وفد زار الجمهورية الإسلامية واطلع على المواصفات وأعطى المواصفات التي يمكن الاستفادة منها على المستوى اللبناني، ولكن هذا الموضوع كان برأيي تضييع للوقت وهروب من اتخاذ قرار جريء يصب في مصلحة لبنان خاصة أن العرض الإيراني لم يكن مشروطًا على الإطلاق، ونستذكر أن لبنان لم يبذل أي جهد مع الإدارة الأمريكية التي تحاصر لبنان لجعل لبنان قادر على الإستفادة من الهبة الإيرانية بعيدًا عن عقوبات قيصر كما فعلت بعض الدول العربية وغير العربية التي استثنيت من عقوبات قيصر إما تعاملت مع الجمهورية الإسلامية في موضوعات معينة لا سيما منها الطاقة الغاز والنفط"، معتبرًا "لبنان غير قادر على اتخاذ موقف جريء مجددًا يلاقي الإيجابية الإيرانية".ورأى حميد أن "هناك تأكيدًا إيرانيًا من خلال وزير الخارجية الإيراني على أن ما يتوافق عليه اللبنانيون هم سيكونون خلفه ويتعاملون معه، أما الحديث عن أسماء لرئاسة الجمهورية لم يكن على الإطلاق واردًا في المباحثات التي جرت".

https://sputnikarabic.ae/20230501/المقداد-يصل-إلى-عمان-للمشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-سوريا-والسعودية-والأردن-ومصر-والعراق-1076505416.html

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