https://sputnikarabic.ae/20230501/نتنياهو-نعمل-طيلة-الوقت-من-أجل-توسيع-دائرة-السلام-بين-إسرائيل-والدول-العربية-1076538963.html
نتنياهو: نعمل طيلة الوقت من أجل توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية
نتنياهو: نعمل طيلة الوقت من أجل توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على تطبيع علاقات إسرائيل مع بعض الدول العربية والإسلامية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T20:15+0000
2023-05-01T20:15+0000
2023-05-01T20:15+0000
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وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، إن "توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية، لقد حققنا قبل عامين ونصف العام اتفاقات أبراهام بمساعدة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنجزنا أربع اتفاقات سلام تاريخية مع دول عربية، والتي شقت مسارات جديدة للمصالحة في الشرق الأوسط".وأضاف: "نعمل طيلة الوقت من أجل توسيع دائرة السلام، لأنه بذلك سننهي النزاع العربي الإسرائيلي ونتقدم نحو إنهاء النزاع مع الفلسطينيين الذين عليهم أن يفهموا أخيرا ضرورة إنهائه، وأن إسرائيل هنا كي تبقى وهي حقيقة قائمة وآن الأوان للاعتراف بدولة اليهود وإبرام السلام معها".وتابع "السلام مع المزيد من الدول العربية القائدة هو فعلا ممكن، وأقول إنه سيغير التاريخ".وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافق السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذا المغرب حذوه، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الإمارات-تعلن-دخول-اتفاقية-الشراكة-الاقتصادية-الشاملة-مع-إسرائيل-حيز-التنفيذ-1075394926.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو: نعمل طيلة الوقت من أجل توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على تطبيع علاقات إسرائيل مع بعض الدول العربية والإسلامية.
وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست
، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، إن "توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية، لقد حققنا قبل عامين ونصف العام اتفاقات أبراهام بمساعدة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنجزنا أربع اتفاقات سلام تاريخية مع دول عربية، والتي شقت مسارات جديدة للمصالحة في الشرق الأوسط".
وأضاف: "نعمل طيلة الوقت من أجل توسيع دائرة السلام، لأنه بذلك سننهي النزاع العربي الإسرائيلي ونتقدم نحو إنهاء النزاع مع الفلسطينيين الذين عليهم أن يفهموا أخيرا ضرورة إنهائه، وأن إسرائيل هنا كي تبقى وهي حقيقة قائمة وآن الأوان للاعتراف بدولة اليهود وإبرام السلام معها".
وتابع "السلام مع المزيد من الدول العربية القائدة
هو فعلا ممكن، وأقول إنه سيغير التاريخ".
وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافق السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذا المغرب حذوه، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.