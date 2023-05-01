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نتنياهو وهرتسوغ يلتقيان برئيس مجلس النواب الأمريكي
نتنياهو وهرتسوغ يلتقيان برئيس مجلس النواب الأمريكي
التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، كل على حدة، برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T11:53+0000
2023-05-01T11:53+0000
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واستضاف هرتسوغ الجمهوري مكارثي ووفد من أعضاء الكونغرس الذين وصلوا إلى إسرائيل أمس، وناقش معهم الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتهديد الإيراني وخطة إصلاح القضاء التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وسط رفض من المعارضة وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال هرتسوغ في تغريدة بحسابه على تويتر "إنه لأمر رائع أن أستضيف صباح اليوم أصدقاء أعزاء دولة إسرائيل في منزل الرئيس بالقدس - رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إلى جانب المشرع المخضرم ستيني هوير ووفد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين".وأضاف: "أمريكا هي الحليف الأقرب لنا، ونرى أهمية كبيرة في زيارتهم التي تأتي على شرف الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال دولة إسرائيل. وشكرتهم على دعمهم الراسخ لدولة إسرائيل وأمنها وتناولنا جميع القضايا المهمة على جدول الأعمال".من جانبه، نشر نتنياهو تغريدة على تويتر مع صورة لمكارثي معلقا بقوله: "في لقاء مع رئيس مجلس النواب الأمريكي صديقي كيفين مكارثي. مرحبا بكم في القدس".وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمة سياسية شديدة، على خلفية خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.وخلال الشهور الأخيرة، أعلن مسؤولون أمريكيون في أكثر من مناسبة رفضهم الخطة داعين نتنياهو إلى التراجع عنها، ما اعتبره وزراء بالحكومة الإسرائيلية تدخلا في شؤون البلاد.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

نتنياهو وهرتسوغ يلتقيان برئيس مجلس النواب الأمريكي

11:53 GMT 01.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، كل على حدة، برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.
واستضاف هرتسوغ الجمهوري مكارثي ووفد من أعضاء الكونغرس الذين وصلوا إلى إسرائيل أمس، وناقش معهم الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتهديد الإيراني وخطة إصلاح القضاء التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وسط رفض من المعارضة وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال هرتسوغ في تغريدة بحسابه على تويتر "إنه لأمر رائع أن أستضيف صباح اليوم أصدقاء أعزاء دولة إسرائيل في منزل الرئيس بالقدس - رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إلى جانب المشرع المخضرم ستيني هوير ووفد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين".
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وأضاف: "أمريكا هي الحليف الأقرب لنا، ونرى أهمية كبيرة في زيارتهم التي تأتي على شرف الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال دولة إسرائيل. وشكرتهم على دعمهم الراسخ لدولة إسرائيل وأمنها وتناولنا جميع القضايا المهمة على جدول الأعمال".
من جانبه، نشر نتنياهو تغريدة على تويتر مع صورة لمكارثي معلقا بقوله: "في لقاء مع رئيس مجلس النواب الأمريكي صديقي كيفين مكارثي. مرحبا بكم في القدس".
وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمة سياسية شديدة، على خلفية خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
وخلال الشهور الأخيرة، أعلن مسؤولون أمريكيون في أكثر من مناسبة رفضهم الخطة داعين نتنياهو إلى التراجع عنها، ما اعتبره وزراء بالحكومة الإسرائيلية تدخلا في شؤون البلاد.
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