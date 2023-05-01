https://sputnikarabic.ae/20230501/نتنياهو-وهرتسوغ-يلتقيان-برئيس-مجلس-النواب-الأمريكي--1076515131.html
نتنياهو وهرتسوغ يلتقيان برئيس مجلس النواب الأمريكي
نتنياهو وهرتسوغ يلتقيان برئيس مجلس النواب الأمريكي
التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، كل على حدة، برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T11:53+0000
2023-05-01T11:53+0000
2023-05-01T11:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075387578_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_a27cf4bf9df6c3be799d733ff0fa6495.jpg
واستضاف هرتسوغ الجمهوري مكارثي ووفد من أعضاء الكونغرس الذين وصلوا إلى إسرائيل أمس، وناقش معهم الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتهديد الإيراني وخطة إصلاح القضاء التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وسط رفض من المعارضة وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال هرتسوغ في تغريدة بحسابه على تويتر "إنه لأمر رائع أن أستضيف صباح اليوم أصدقاء أعزاء دولة إسرائيل في منزل الرئيس بالقدس - رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إلى جانب المشرع المخضرم ستيني هوير ووفد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين".وأضاف: "أمريكا هي الحليف الأقرب لنا، ونرى أهمية كبيرة في زيارتهم التي تأتي على شرف الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال دولة إسرائيل. وشكرتهم على دعمهم الراسخ لدولة إسرائيل وأمنها وتناولنا جميع القضايا المهمة على جدول الأعمال".من جانبه، نشر نتنياهو تغريدة على تويتر مع صورة لمكارثي معلقا بقوله: "في لقاء مع رئيس مجلس النواب الأمريكي صديقي كيفين مكارثي. مرحبا بكم في القدس".وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمة سياسية شديدة، على خلفية خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.وخلال الشهور الأخيرة، أعلن مسؤولون أمريكيون في أكثر من مناسبة رفضهم الخطة داعين نتنياهو إلى التراجع عنها، ما اعتبره وزراء بالحكومة الإسرائيلية تدخلا في شؤون البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230212/أول-تعليق-لبايدن-على-إصلاح-القضاء-الإسرائيلي-إجراء-يتطلب-الإجماع-1073414259.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075387578_181:0:1956:1331_1920x0_80_0_0_296a994a5956b346e1915c84c7b36b5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو وهرتسوغ يلتقيان برئيس مجلس النواب الأمريكي
تابعنا عبر
التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، كل على حدة، برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.
واستضاف هرتسوغ الجمهوري مكارثي ووفد من أعضاء الكونغرس الذين وصلوا إلى إسرائيل أمس، وناقش معهم الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتهديد الإيراني وخطة إصلاح القضاء التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وسط رفض من المعارضة وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال هرتسوغ
في تغريدة بحسابه على تويتر "إنه لأمر رائع أن أستضيف صباح اليوم أصدقاء أعزاء دولة إسرائيل في منزل الرئيس بالقدس - رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إلى جانب المشرع المخضرم ستيني هوير ووفد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين".
وأضاف: "أمريكا هي الحليف الأقرب لنا، ونرى أهمية كبيرة في زيارتهم التي تأتي على شرف الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال دولة إسرائيل. وشكرتهم على دعمهم الراسخ لدولة إسرائيل وأمنها وتناولنا جميع القضايا المهمة على جدول الأعمال".
من جانبه، نشر نتنياهو
تغريدة على تويتر مع صورة لمكارثي معلقا بقوله: "في لقاء مع رئيس مجلس النواب الأمريكي صديقي كيفين مكارثي. مرحبا بكم في القدس".
وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمة سياسية شديدة، على خلفية خطة إصلاح القضاء
التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
وخلال الشهور الأخيرة، أعلن مسؤولون أمريكيون
في أكثر من مناسبة رفضهم الخطة داعين نتنياهو إلى التراجع عنها، ما اعتبره وزراء بالحكومة الإسرائيلية تدخلا في شؤون البلاد.