https://sputnikarabic.ae/20230501/نقابة-أطباء-السودان-تعلن-ارتفاع-ضحايا-الاشتباكات-في-البلاد-إلى-436-قتيلا-مدنيا-1076524325.html

نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع ضحايا الاشتباكات في البلاد إلى 436 قتيلا مدنيا

نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع ضحايا الاشتباكات في البلاد إلى 436 قتيلا مدنيا

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين، "ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى 436 حالة وفاة، و2175 مصابا من المدنيين". 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T14:05+0000

2023-05-01T14:05+0000

2023-05-01T14:05+0000

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

المجلس السيادي في السودان

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b090367f972f9a8e7169caf6c17b86e.jpg

وقالت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات إلى 436 حالة وفاة بين المدنيين، و2175 حالة إصابة بين المدنيين".وأضاف البيان، أن جميع المستشفيات والمرافق الصحية ما زالت متوقفة في مدينة الجنينية حتى اللحظة، مشيرا إلى أن "هناك العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق اليوم، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.وقال فولكر بيرتس، لوكالة "أسوشيتد برس" إن المحادثات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230501/حميدتي-الحديث-عن-التفاوض-مع-الجيش-سابق-لأوانه-وليس-لدينا-مشكلة-في-التوصل-لحل-1076518934.html

https://sputnikarabic.ae/20230501/طرفا-الصراع-في-السودان-يوافقان-على-مفاوضات-محتمل-عقدها-في-السعودية-1076513736.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي