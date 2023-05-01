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https://sputnikarabic.ae/20230501/هذه-ليست-حربنا-مظاهرات-في-وارسو-تعارض-تدخل-بولندا-في-الصراع-الأوكراني-1076519333.html
"هذه ليست حربنا"... مظاهرات في وارسو تعارض تدخل بولندا في الصراع الأوكراني
"هذه ليست حربنا"... مظاهرات في وارسو تعارض تدخل بولندا في الصراع الأوكراني
نظمت الحركة البولندية المناهضة للصراع، أمس الأحد، مسيرة في وارسو، تحت شعار "هذه ليست حربنا". 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T13:35+0000
2023-05-01T13:35+0000
روسيا
وارسو
بولندا
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ويعارض المتظاهرون تورط بولندا والبولنديين في الصراع في أوكرانيا.وجاء النشطاء إلى وسط المدينة حاملين الأعلام واللافتات البولندية المكتوب عليها: "هذه ليست حربنا"، "أوقفوا عصابة بولندا"، "هنا بولندا، وليس بروكسل، هنا لا يدعمون بانديرا".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها سترد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو، لافتة إلى أن هذه التصرفات من جانب بولندا تعد عدائية.
https://sputnikarabic.ae/20230430/السفير-الروسي-لدى-وارسو-المدرسة-التابعة-للسفارة-ستستأنف-عملها-في-مايو-1076480455.html
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روسيا, وارسو, بولندا
روسيا, وارسو, بولندا

"هذه ليست حربنا"... مظاهرات في وارسو تعارض تدخل بولندا في الصراع الأوكراني

13:35 GMT 01.05.2023
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Photo / Lukas Plewnia
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نظمت الحركة البولندية المناهضة للصراع، أمس الأحد، مسيرة في وارسو، تحت شعار "هذه ليست حربنا".
ويعارض المتظاهرون تورط بولندا والبولنديين في الصراع في أوكرانيا.
وجاء النشطاء إلى وسط المدينة حاملين الأعلام واللافتات البولندية المكتوب عليها: "هذه ليست حربنا"، "أوقفوا عصابة بولندا"، "هنا بولندا، وليس بروكسل، هنا لا يدعمون بانديرا".
السفارة الروسية في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
السفير الروسي لدى وارسو: المدرسة التابعة للسفارة ستستأنف عملها في مايو
أمس, 10:44 GMT
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها سترد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو، لافتة إلى أن هذه التصرفات من جانب بولندا تعد عدائية.
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