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https://sputnikarabic.ae/20230501/وزير-الخارجية-التونسي-عودة-العلاقات-الدبلوماسية-مع-سوريا-تصب-في-مصلحة-البلدين-1076532583.html
وزير الخارجية التونسي: عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا تصب في مصلحة البلدين
وزير الخارجية التونسي: عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا تصب في مصلحة البلدين
قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عمار، إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتونس تعني العودة إلى وضع طبيعي، مشدداً على أن ذلك يصب... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T16:42+0000
2023-05-01T16:42+0000
العالم العربي
تونس
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ولفت عمار في حوار مع وكالة الأنباء التونسية "وات" إلى أن من بين أولى التعليمات التي تلقاها من الرئيس التونسي، قيس سعيد، عندما عُيّن في منصبه كانت إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها الطبيعي بين تونس وسوريا، مشدداً على أن "سوريا دولة شقيقة تجمعنا بها علاقات متينة وقوية، ويتمتع التونسيون بمكانة خاصة عند السوريين".ووصف عمار الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى تونس بأنها تاريخية، لافتاً إلى أن بلاده "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومستقبل السوريين شأن سوري بحت".وكان الرئيس التونسي عين قبل أيام محمد المهذبي سفيراً فوق العادة لتونس في سوريا، بحسب وكالة "سانا".
https://sputnikarabic.ae/20230501/البعث-التونسية-تدعو-إلى-توحيد-كل-القوى-الوطنية-والديمقراطية-1076524677.html
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العالم العربي, تونس
العالم العربي, تونس

وزير الخارجية التونسي: عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا تصب في مصلحة البلدين

16:42 GMT 01.05.2023
© Sputnik . ألكسندر فالف /  / الانتقال إلى بنك الصورعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
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قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عمار، إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتونس تعني العودة إلى وضع طبيعي، مشدداً على أن ذلك يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.
ولفت عمار في حوار مع وكالة الأنباء التونسية "وات" إلى أن من بين أولى التعليمات التي تلقاها من الرئيس التونسي، قيس سعيد، عندما عُيّن في منصبه كانت إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها الطبيعي بين تونس وسوريا، مشدداً على أن "سوريا دولة شقيقة تجمعنا بها علاقات متينة وقوية، ويتمتع التونسيون بمكانة خاصة عند السوريين".
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
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14:15 GMT

وأشار الوزير التونسي إلى أن سفير بلاده الجديد لدى سورية تسلم أوراق اعتماده، ومن جانبها ستعين سورية في وقت قريب جداً سفيراً جديداً لها لدى تونس، مؤكداً أنه من الضروري المحافظة على المصالح المشتركة للبلدين وتوسيع مجالاتها.

ووصف عمار الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى تونس بأنها تاريخية، لافتاً إلى أن بلاده "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومستقبل السوريين شأن سوري بحت".
وكان الرئيس التونسي عين قبل أيام محمد المهذبي سفيراً فوق العادة لتونس في سوريا، بحسب وكالة "سانا".
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