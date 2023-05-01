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وزير خارجية العراق: حاولنا إيجاد صيغة توافقية بين سوريا والدول العربية لفتح قنوات الحوار
وزير خارجية العراق: حاولنا إيجاد صيغة توافقية بين سوريا والدول العربية لفتح قنوات الحوار
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أن العراق حاول إيجاد صيغة توافقية بين سوريا والدول العربية لفتح قنوات الحوار والمصالحة في العلاقات. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T10:53+0000
2023-05-01T11:17+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال حسين في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب والذي يستضيفه الأردن: "نرى التوجه العربي والخليجي بكسر الجمود خطوة شجاعة، وطالما حاولنا نحن في العراق إيجاد صيغة توافقية بين سوريا والدول العربية لفتح قنوات الحوار والمصالحة في العلاقات إيمانًا منا بأن التفاهم يأتي في إطار عربي موحد".وتستضيف المملكة الأردنية اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير خارجية سوريا "استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".وعلقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية بسبب طريقة تعامل دمشق مع احتجاجات عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الأردن-عمان-تستضيف-غدا-اجتماعا-لوزراء-خارجية-الأردن-والسعودية-والعراق-ومصر-وسوريا-1076479819.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, جامعة الدول العربية, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, جامعة الدول العربية, العراق, أخبار العراق اليوم

وزير خارجية العراق: حاولنا إيجاد صيغة توافقية بين سوريا والدول العربية لفتح قنوات الحوار

10:53 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 01.05.2023)
© AFP 2023 / STRمقعد سوريا في جامعة الدول العربية
مقعد سوريا في جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / STR
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أن العراق حاول إيجاد صيغة توافقية بين سوريا والدول العربية لفتح قنوات الحوار والمصالحة في العلاقات.
بغداد - سبوتنيك. وقال حسين في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب والذي يستضيفه الأردن: "نرى التوجه العربي والخليجي بكسر الجمود خطوة شجاعة، وطالما حاولنا نحن في العراق إيجاد صيغة توافقية بين سوريا والدول العربية لفتح قنوات الحوار والمصالحة في العلاقات إيمانًا منا بأن التفاهم يأتي في إطار عربي موحد".

وأوضح حسين أن العراق "دعا إلى عودة سوريا الشقيقة إلى مقعدها في الجامعة العربية مرارًا"، مضيفًا أنه: "آن الأوان للجامعة العربية أن تأخذ دورها الإيجابي فيما يخص الملف السوري وتقييمه بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".

علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
الأردن: عمان تستضيف غدا اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا
أمس, 10:00 GMT
وتستضيف المملكة الأردنية اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير خارجية سوريا "استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".
وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
وعلقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية بسبب طريقة تعامل دمشق مع احتجاجات عام 2011.
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