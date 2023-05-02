https://sputnikarabic.ae/20230502/أردوغان-يعلن-عن-كشف-بترولي-كبير-في-تركيا-1076582448.html
أردوغان يعلن عن كشف بترولي كبير في تركيا
أردوغان يعلن عن كشف بترولي كبير في تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن كشف بترولي ضخم، من المنتظر أن يصل حجم إنتاجه اليومي إلى 100 ألف برميل، جنوب شرقي البلاد. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T17:36+0000
2023-05-02T17:36+0000
2023-05-02T17:36+0000
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جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع في ولاية قونية وسط البلاد.وأضاف: "بدأنا في إنتاج النفط من آبار من المناطق التي اضطررنا لمغادرتها بسبب الإرهاب".وتابع أردوغان: "تركيا بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة".كما أكد الرئيس التركي أن "حكومته تعمل جاهدة من أجل تحرير تركيا من الاعتماد على الطاقة من الخارج".يأتي ذلك تزامنا مع استمرار عملية التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية التركية، التي بدأت الخميس الماضي، وتعد مؤشرا مهما للنتيجة النهائية.وتستمر عملية التصويت في الخارج على مدار 24 ساعة يوميا حتى 9 مايو/أيار المقبل، وقبل أيام من بداية التصويت في الداخل، والمقرر له يوم 14 من الشهر نفسه.ويعد مراقبون الانتخابات التركية المقبلة الأهم في تاريخ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حيث تأتي في ظل أزمات داخلية وإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20230427/استطلاعات-أردوغان-يتفوق-على-كيليجدار-أوغلو-في-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1076383391.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان يعلن عن كشف بترولي كبير في تركيا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن كشف بترولي ضخم، من المنتظر أن يصل حجم إنتاجه اليومي إلى 100 ألف برميل، جنوب شرقي البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع في ولاية قونية وسط البلاد.
وقال الرئيس التركي: "أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حقلًا نفطيًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا".
وأضاف: "بدأنا في إنتاج النفط من آبار من المناطق التي اضطررنا لمغادرتها بسبب الإرهاب".
وتابع أردوغان
: "تركيا بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة".
كما أكد الرئيس التركي أن "حكومته تعمل جاهدة من أجل تحرير تركيا من الاعتماد على الطاقة من الخارج".
يأتي ذلك تزامنا مع استمرار عملية التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية التركية، التي بدأت الخميس الماضي، وتعد مؤشرا مهما للنتيجة النهائية.
وتستمر عملية التصويت في الخارج على مدار 24 ساعة يوميا حتى 9 مايو/أيار المقبل، وقبل أيام من بداية التصويت في الداخل، والمقرر له يوم 14 من الشهر نفسه.
ويعد مراقبون الانتخابات التركية
المقبلة الأهم في تاريخ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حيث تأتي في ظل أزمات داخلية وإقليمية.