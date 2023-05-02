https://sputnikarabic.ae/20230502/أشرف-ريفي-لـ-سبوتنيك-أطلقت-حزب-سند-لترتيب-البيت-السني-في-لبنان-والانتقال-من-الفردية-للمنظمة-1076579268.html
أشرف ريفي لـ "سبوتنيك": أطلقت حزب "سند" لترتيب البيت السني في لبنان والانتقال من الفردية للمنظمة
أشرف ريفي لـ "سبوتنيك": أطلقت حزب "سند" لترتيب البيت السني في لبنان والانتقال من الفردية للمنظمة
قال البرلماني اللبناني والوزير السابق، اللواء أشرف ريفي، إن إطلاق حزبه الجديد والذي يحمل اسم "سند"، يأتي في سياق محاولة ترتيب البيت السني من أجل المشاركة في... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T15:41+0000
2023-05-02T15:41+0000
2023-05-02T16:10+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، بمناسبة الإطلاق، إن الحزب يشكل حالة سياسية للانتقال من الوضع الفردي والشخصي إلى الحالة المنظمة، للإسهام في إعادة ترتيب البيت السني، من أجل الوقوف أمام المشروع الإيراني، وفقا لقوله.وبسؤاله عن الإضافة التي يمكن للحزب الجديد تحقيقها في الحياة السياسية اللبنانية المتأزمة، أوضح ريفي أن الوضع على المستوى السني متأزم بشكل أكبر، بيد أن حزب "سند" يعد نوعًا من الحل للواقع المتفاقم على المستوى السني بشكل خاص، والوطني بشكل عام.وكان ريفي قد أعلن إطلاق العمل بحزب "سند"، خلال اجتماع ترأسه في مكتبه في طرابلس، بمشاركة أعضاء الهيئة التأسيسية في الشمال، معلنًا أن المبادئ السياسية للحزب هي السيادة والنزاهة والديمقراطية.طالع أيضا: أبو الغيط يناقش مع بوغدانوف أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتطورات الإيرانية والتركية
https://sputnikarabic.ae/20230413/وسط-انقسام-سياسي-وأزمة-مالية-ما-مصير-الانتخابات-البلدية-في-لبنان-1075878901.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_e6d039a3c2197135d24ffb62fa60b2ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
أشرف ريفي لـ "سبوتنيك": أطلقت حزب "سند" لترتيب البيت السني في لبنان والانتقال من الفردية للمنظمة
15:41 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 16:10 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
حصري
قال البرلماني اللبناني والوزير السابق، اللواء أشرف ريفي، إن إطلاق حزبه الجديد والذي يحمل اسم "سند"، يأتي في سياق محاولة ترتيب البيت السني من أجل المشاركة في اللعبة الوطنية في لبنان كمجموعة وليس أفراد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، بمناسبة الإطلاق، إن الحزب يشكل حالة سياسية للانتقال من الوضع الفردي والشخصي إلى الحالة المنظمة، للإسهام في إعادة ترتيب البيت السني، من أجل الوقوف أمام المشروع الإيراني، وفقا لقوله.
وبسؤاله عن
الإضافة التي يمكن للحزب الجديد تحقيقها في الحياة السياسية اللبنانية المتأزمة، أوضح ريفي أن الوضع على المستوى السني متأزم بشكل أكبر، بيد أن حزب "سند" يعد نوعًا من الحل للواقع المتفاقم على المستوى السني بشكل خاص، والوطني بشكل عام.
وأكد أن الإطارات السنية الموجودة في لبنان والجمهور السني السيادي، ليس له أي تنظيم يضمهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تسعى لأن يكون هناك تنظيم سيادي ووطني للسنة في لبنان.
وكان ريفي قد أعلن إطلاق العمل بحزب "سند"، خلال اجتماع ترأسه في مكتبه في طرابلس، بمشاركة أعضاء الهيئة التأسيسية في الشمال، معلنًا أن المبادئ السياسية للحزب هي السيادة والنزاهة والديمقراطية.