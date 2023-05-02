https://sputnikarabic.ae/20230502/أكثر-من-780-ألف-شخص-شاركوا-في-احتجاجات-عيد-العمال-بفرنسا-1076542564.html
أكثر من 780 ألف شخص شاركوا في احتجاجات عيد العمال بفرنسا
أكثر من 780 ألف شخص شاركوا في احتجاجات عيد العمال بفرنسا
ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الاثنين، أن نحو 782 ألف شخص شاركوا في احتجاجات عيد العمال العالمي هذا العام في جميع أنحاء فرنسا. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T02:35+0000
2023-05-02T02:35+0000
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وجرت الاحتجاجات وسط توترات اجتماعية ناجمة عن دفع الحكومة إقرار مشروع قانون مثير للجدل بشأن إصلاح نظام التقاعد.وفي العام الماضي، خرج 116500 شخص فقط إلى الشوارع في الأول من مايو.ومثل غيرها من الاحتجاجات التي جرت مؤخرا فى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت احتجاجات يوم الاثنين إلى أعمال عنف في المدن الكبرى، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا.وأصيب أحد ضباط الشرطة بحروق في الوجه والذراعين بعد إطلاق أحد المتظاهرين زجاجة مولوتوف في باريس.وأدانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أعمال العنف ضد قوات الأمن، وقالت على مواقع التواصل الاجتماعي، "مشاهد العنف على هامش المسيرات غير مقبولة".وفي 14 أبريل، قرر المجلس الدستوري الفرنسي رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وكانت بورن قد قدمت تفاصيل خطة الإصلاح لأول مرة في يناير.إلى جانب رفع سن التقاعد، تضمن الإصلاح أيضا حدا أدنى من المعاش التقاعدي، واعتبارا من عام 2027 فصاعدا، سيتطلب العامل لعمل 43 عاما على الأقل ليكون مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , احتجاجات, أخبار باريس
العالم, أخبار فرنسا , احتجاجات, أخبار باريس
أكثر من 780 ألف شخص شاركوا في احتجاجات عيد العمال بفرنسا
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ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الاثنين، أن نحو 782 ألف شخص شاركوا في احتجاجات عيد العمال العالمي هذا العام في جميع أنحاء فرنسا.
وجرت الاحتجاجات وسط توترات اجتماعية ناجمة عن دفع الحكومة إقرار مشروع قانون مثير للجد
ل بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وفي العام الماضي، خرج 116500 شخص فقط إلى الشوارع في الأول من مايو.
ومثل غيرها من الاحتجاجات التي جرت مؤخرا فى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت احتجاجات يوم الاثنين إلى أعمال عنف في المدن الكبرى
، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، غيرالد دارمانين، إن ما لا يقل عن 108 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا خلال الاحتجاجات.
وأصيب أحد ضباط الشرطة بحروق في الوجه والذراعين بعد إطلاق أحد المتظاهرين زجاجة مولوتوف في باريس.
وأدانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أعمال العنف ضد قوات الأمن، وقالت على مواقع التواصل الاجتماعي، "مشاهد العنف على هامش المسيرات غير مقبولة".
وفي 14 أبريل، قرر المجلس الدستوري الفرنسي رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وكانت بورن قد قدمت تفاصيل خطة الإصلاح لأول مرة في يناير.
إلى جانب رفع سن التقاعد، تضمن الإصلاح أيضا حدا أدنى من المعاش التقاعدي، واعتبارا من عام 2027 فصاعدا، سيتطلب العامل لعمل 43 عاما على الأقل ليكون مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.