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https://sputnikarabic.ae/20230502/أمريكا-تعلن-عزمها-منع-أي-تحالف-عسكري-بين-روسيا-والصين-1076582317.html
أمريكا تعلن عزمها منع أي "تحالف عسكري" بين روسيا والصين
أمريكا تعلن عزمها منع أي "تحالف عسكري" بين روسيا والصين
صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T17:34+0000
2023-05-02T17:34+0000
روسيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ميلي في مقابلة صحفية، اليوم الثلاثاء: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".كما أشار ميلي إلى أنه "على عكس فترة الحرب الباردة، عندما كانت هناك مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، هناك الآن ثلاث "قوى عظمى" في العالم، والتي يعتبرها الولايات المتحدة وروسيا والصين".ووفقًا للجنرال، فإن إدارة مثل هذا "العالم الثلاثي الأقطاب" أكثر صعوبة بكثير.
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم

أمريكا تعلن عزمها منع أي "تحالف عسكري" بين روسيا والصين

17:34 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوررئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Стрингер
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صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين.
وقال ميلي في مقابلة صحفية، اليوم الثلاثاء: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".
واعترف ميلي بأن واشنطن ترى دليلاً على وجود تقارب بين موسكو وبكين وتعتزم منع تحالف "جيواستراتيجي وسياسي وعسكري" ضد الولايات المتحدة.
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كما أشار ميلي إلى أنه "على عكس فترة الحرب الباردة، عندما كانت هناك مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، هناك الآن ثلاث "قوى عظمى" في العالم، والتي يعتبرها الولايات المتحدة وروسيا والصين".

تتمتع جميعها (روسيا والصين وأمريكا) بإمكانيات قوة متأصلة كبيرة في سكانها، واقتصاداتها، وبالطبع عسكريًا، وجميعها لديها ترسانات نووية كبيرة.

ووفقًا للجنرال، فإن إدارة مثل هذا "العالم الثلاثي الأقطاب" أكثر صعوبة بكثير.
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