https://sputnikarabic.ae/20230502/أمريكا-تعلن-عزمها-منع-أي-تحالف-عسكري-بين-روسيا-والصين-1076582317.html

أمريكا تعلن عزمها منع أي "تحالف عسكري" بين روسيا والصين

أمريكا تعلن عزمها منع أي "تحالف عسكري" بين روسيا والصين

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T17:34+0000

2023-05-02T17:34+0000

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روسيا

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وقال ميلي في مقابلة صحفية، اليوم الثلاثاء: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".كما أشار ميلي إلى أنه "على عكس فترة الحرب الباردة، عندما كانت هناك مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، هناك الآن ثلاث "قوى عظمى" في العالم، والتي يعتبرها الولايات المتحدة وروسيا والصين".ووفقًا للجنرال، فإن إدارة مثل هذا "العالم الثلاثي الأقطاب" أكثر صعوبة بكثير.

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