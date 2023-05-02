https://sputnikarabic.ae/20230502/أمين-عام-الأمم-المتحدة-ووزير-الخارجية-القطري-يبحثان-تطورات-الأوضاع-في-أفغانستان-1076585488.html
أمين عام الأمم المتحدة ووزير الخارجية القطري يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان
أمين عام الأمم المتحدة ووزير الخارجية القطري يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان
بحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطورات الأوضاع في أفغانستان. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T20:34+0000
2023-05-02T20:34+0000
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جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية القطري في الديوان الأميري في الدوحة، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".كما استعرض اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين قطر والأمم المتحدة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وركزت المحادثات حول المسار السياسي والتنموي في أفغانستان.يذكر أنه في 14 أبريل/ نيسان 2021، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، وتم سحب القوات الأمريكية والغربية في أغسطس/ آب 2021، بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول.وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية) على السلطة في أفغانستان، فيما هرب الرئيس السابق، أشرف غني، إلى خارج البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الرباعية-الإقليمية-أفغانستان-ليست-ساحة-للتنافس-الجيوسياسي-1075866382.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, قطر, أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, قطر, أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة ووزير الخارجية القطري يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان
20:34 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 20:37 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
بحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطورات الأوضاع في أفغانستان.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية القطري في الديوان الأميري في الدوحة، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا".
كما استعرض اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين قطر والأمم المتحدة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وركزت المحادثات حول المسار السياسي والتنموي في أفغانستان
.
يذكر أنه في 14 أبريل/ نيسان 2021، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، وتم سحب القوات الأمريكية والغربية في أغسطس/ آب 2021، بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول
.
وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية) على السلطة في أفغانستان، فيما هرب الرئيس السابق، أشرف غني، إلى خارج البلاد.