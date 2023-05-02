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https://sputnikarabic.ae/20230502/إطلاق-رشقات-صاروخية-من-قطاع-غزة-تجاه-المستوطنات-الإسرائيلية-1076566591.html
إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة
إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة
أطلقت فصائل مسلحة فلسطينية، رشقات صاروخية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، بعد وقت قصير من قصف الجيش الإسرائيلي القطاع بالدبابات. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:43+0000
2023-05-02T12:58+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وإيفيم ونير عام. التفاصيل قيد المراجعة".وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق بقطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء تجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني عدنان الخضر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.ولاحقا دعا الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات "غلاف غزة" إلى البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة، تحسبًا لإطلاق صواريخ من القطاع.وقال الجيش في بيان وقتها: "بسبب إطلاق النار هذا الصباح من قطاع غزة وإثر إطلاق الجيش الإسرائيلي نيران الدبابات، يوجه الجيش السكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية في مناطق غلاف غزة وسديروت".و"غلاف غزة" هي المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة أو القريبة من قطاع غزة، وشهدت في وقت سابق من اليوم، إطلاق 3 صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدنان "وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230502/الجيش-الإسرائيلي-يدعو-مستوطني-غلاف-غزة-للبقاء-قرب-الملاجئ-تحسبا-لإطلاق-صواريخ-من-القطاع-1076565379.html
https://sputnikarabic.ae/20230502/إيران-تعلق-على-وفاة-خضر-عدنان-في-السجن-الإسرائيلي-1076564074.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة

12:43 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 02.05.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZالقبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أطلقت فصائل مسلحة فلسطينية، رشقات صاروخية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، بعد وقت قصير من قصف الجيش الإسرائيلي القطاع بالدبابات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وإيفيم ونير عام. التفاصيل قيد المراجعة".
وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق بقطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء تجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني عدنان الخضر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.
ولاحقا دعا الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات "غلاف غزة" إلى البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة، تحسبًا لإطلاق صواريخ من القطاع.
ضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
الجيش الإسرائيلي يدعو مستوطني "غلاف غزة" للبقاء قرب الملاجئ تحسبا لإطلاق صواريخ من القطاع
12:50 GMT
وقال الجيش في بيان وقتها: "بسبب إطلاق النار هذا الصباح من قطاع غزة وإثر إطلاق الجيش الإسرائيلي نيران الدبابات، يوجه الجيش السكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية في مناطق غلاف غزة وسديروت".
و"غلاف غزة" هي المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة أو القريبة من قطاع غزة، وشهدت في وقت سابق من اليوم، إطلاق 3 صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.
وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
إيران تعلق على وفاة خضر عدنان في السجن الإسرائيلي
12:16 GMT
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدنان "وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.
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