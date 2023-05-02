https://sputnikarabic.ae/20230502/إطلاق-رشقات-صاروخية-من-قطاع-غزة-تجاه-المستوطنات-الإسرائيلية-1076566591.html

إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة

إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة

أطلقت فصائل مسلحة فلسطينية، رشقات صاروخية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، بعد وقت قصير من قصف الجيش الإسرائيلي القطاع بالدبابات. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T12:43+0000

2023-05-02T12:43+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وإيفيم ونير عام. التفاصيل قيد المراجعة".وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق بقطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء تجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني عدنان الخضر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.ولاحقا دعا الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات "غلاف غزة" إلى البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة، تحسبًا لإطلاق صواريخ من القطاع.وقال الجيش في بيان وقتها: "بسبب إطلاق النار هذا الصباح من قطاع غزة وإثر إطلاق الجيش الإسرائيلي نيران الدبابات، يوجه الجيش السكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية في مناطق غلاف غزة وسديروت".و"غلاف غزة" هي المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة أو القريبة من قطاع غزة، وشهدت في وقت سابق من اليوم، إطلاق 3 صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدنان "وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230502/الجيش-الإسرائيلي-يدعو-مستوطني-غلاف-غزة-للبقاء-قرب-الملاجئ-تحسبا-لإطلاق-صواريخ-من-القطاع-1076565379.html

https://sputnikarabic.ae/20230502/إيران-تعلق-على-وفاة-خضر-عدنان-في-السجن-الإسرائيلي-1076564074.html

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