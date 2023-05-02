https://sputnikarabic.ae/20230502/إعلام-قرار-لجنة-الاستئناف-باتحاد-الكرة-المصري-يتيح-لـ-كهربا-المشاركة-مع-الأهلي-في-مباراة-السوبر-1076576759.html
إعلام: قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري يتيح لـ "كهربا" المشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر
إعلام: قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري يتيح لـ "كهربا" المشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر
قالت تقارير إعلامية إن القرار الأخير للجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم المصري، سوف يتيح لمحمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي المشاركة مع ناديه في لقاء... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T14:37+0000
2023-05-02T14:37+0000
2023-05-02T14:37+0000
رياضة
نادي الأهلي
أخبار الزمالك اليوم
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ووفقا لموقع كورة، قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، "تعليق إصدار قرارات بشأن تظلم لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، لحين الفصل في الدعوى القضائية التي حركها الأهلي ببطلان قانونية لجنة الانضباط في الجبلاية".وفقا للموقع المتخصص، فإن هذا القرار يجعل مشاركة كهربا في لقاء السوبر المصري، يوم الجمعة المقبل، مؤكدة.وفي السياق ذاته، قررت لجنة الاستئناف أيضا القرار ذاته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي عاقبته لجنة الانضباط أيضا، حيث تقدم هو الآخر بتظلم، وبالتالي قررت اللجنة تعليق قرار لجنة الانضباط بحقه.ووقعت اللجنة كذلك عقوبة على مرتضى منصور، حيث منعته من حضور المباريات أو ممارسة أي نشاط رياضي لمدة شهرين، وقامت بتغريمه 300 ألف جنيه.ومن المقرر أن يلعب الفريقان، الأهلي والزمالك، مباراة السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 5 مايو/أيار المقبل.طالع أيضا: الأهلي المصري يكشف حقيقة توقيع عقوبة جديدة على كهربا
https://sputnikarabic.ae/20230428/مرتضى-منصور-يعلن-عزمه-حسم-قرار-مشاركة-الزمالك-في-السوبر-المصري-1076415259.html
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رياضة, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار
رياضة, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار
إعلام: قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري يتيح لـ "كهربا" المشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر
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قالت تقارير إعلامية إن القرار الأخير للجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم المصري، سوف يتيح لمحمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي المشاركة مع ناديه في لقاء السوبر المصري.
ووفقا لموقع
كورة، قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، "تعليق إصدار قرارات بشأن تظلم لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، لحين الفصل في الدعوى القضائية التي حركها الأهلي ببطلان قانونية لجنة الانضباط في الجبلاية".
وفقا للموقع المتخصص، فإن هذا القرار يجعل مشاركة كهربا
في لقاء السوبر المصري، يوم الجمعة المقبل، مؤكدة.
وفي السياق ذاته، قررت لجنة الاستئناف أيضا القرار ذاته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي عاقبته لجنة الانضباط أيضا، حيث تقدم هو الآخر بتظلم، وبالتالي قررت اللجنة تعليق قرار لجنة الانضباط بحقه.
يشار إلى أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد وقعت عقوبة على نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، تمثلت في إيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، وتغريم ناديه 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار فعلته التي قالت إنها سباب جماعي للجمهور.
ووقعت اللجنة كذلك عقوبة على مرتضى منصور، حيث منعته من حضور المباريات أو ممارسة أي نشاط رياضي لمدة شهرين، وقامت بتغريمه 300 ألف جنيه.
ومن المقرر أن يلعب الفريقان، الأهلي والزمالك، مباراة السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 5 مايو/أيار المقبل.