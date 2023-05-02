https://sputnikarabic.ae/20230502/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الاشتباكات-في-السودان-إلى-550-حالة-وفاة-و4926-إصابة-1076583680.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 550 حالة وفاة و4926 إصابة
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 550 حالة وفاة و4926 إصابة
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى 550 حالة وفاة و4926 إصابة. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T18:40+0000
2023-05-02T18:40+0000
2023-05-02T18:40+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت الصحة السودانية في بيان، إنه "تم تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 1 مايو/أيار دون تسجيل أي حالة وفاة بالمستشفيات فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور".وأضاف البيان أن إجمالي عدد الوفيات المسجلة في مستشفيات السودان منذ بداية الاشتباكات بلغ 550 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 4926 إصابة.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230502/البرهان-وحميدتي-يوافقان-على-هدنة-جديدة-لمدة-7-أيام-1076574614.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 550 حالة وفاة و4926 إصابة
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى 550 حالة وفاة و4926 إصابة.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت الصحة السودانية في بيان، إنه "تم تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 1 مايو/أيار دون تسجيل أي حالة وفاة بالمستشفيات فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور".
وأضاف البيان أن إجمالي عدد الوفيات المسجلة في مستشفيات السودان منذ بداية الاشتباكات بلغ 550 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 4926 إصابة.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة
يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.