عربي
شويغو: القوات الروسية تنفذ عمليات مكثفة على طول خط المواجهة وتدمر الأسلحة الغربية
https://sputnikarabic.ae/20230502/الاستخبارات-البيلاروسية-تبلغ-لوكاشينكو-باحتمال-حدوث-تداعيات-خطيرة-على-الحدود--1076557092.html
الاستخبارات البيلاروسية تبلغ لوكاشينكو باحتمال حدوث تداعيات خطيرة على الحدود
الاستخبارات البيلاروسية تبلغ لوكاشينكو باحتمال حدوث تداعيات خطيرة على الحدود
أبلغ رئيس الاستخبارات البيلاروسية، إيفان ترتيل، رئيس الجمهورية، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، بتفاقم الوضع على حدود البلاد. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T10:05+0000
2023-05-02T10:05+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050660629_0:256:2048:1408_1920x0_80_0_0_8dd9caed9ad7c6493eb19640bf5a3814.jpg
ووجّه الرئيس البيلاروسي، للانتباه إلى الزيادة الأخيرة في حالات تسلل المخربين إلى البلاد، وطالب قوات الأمن بتقديم مقترحات لمواجهة هذا الوضع.وبحسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية، نقلا عن لوكاشينكو:"لم نتمكن من تأجيل هذا الاجتماع مع كتلة القوة يوم الثلاثاء في مينسك، لم نتمكن من ذلك، الوضع يجبرنا على الرد على الوضع الذي يتطور. ولذلك، صدرت تعليمات للحكومة والقوة الأمنية بإعداد تدابير جادة على الحدود لمنع مختلف أنواع المخربين من دخول أراضي بيلاروسيا. وقد ازدادت هذه الحالات في الآونة الأخيرة. لذلك، أود أن أستمع إلى مقترحات شاملة بشأن العمل المضاد".ووعد ألكسندر لوكاشينكو، إذا لزم الأمر، باستخدام "جميع الوسائل" لحماية سيادة بيلاروسيا.في وقت سابق، ذكرت لجنة الحدود أنه تم تسجيل 88 حالة استفزاز على الحدود العام الماضي. ووفقا للوزارة، فإن الجنود الأوكرانيين متورطون في إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحدودية، ويهتفون بالشتائم ويمارسون ضغوطا نفسية على حرس الحدود البيلاروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230502/شتورم-تتسلل-إلى-تحصينات-الجيش-الأوكراني-وتدمر-دباباته-ومعداته-فيديو-1076553516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050660629_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_51ad8c2e5d15b8ed0b99ac448c70d3ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

الاستخبارات البيلاروسية تبلغ لوكاشينكو باحتمال حدوث تداعيات خطيرة على الحدود

10:05 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Inna Grishukوضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 8 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Inna Grishuk
تابعنا عبرTelegram
أبلغ رئيس الاستخبارات البيلاروسية، إيفان ترتيل، رئيس الجمهورية، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، بتفاقم الوضع على حدود البلاد.
ووجّه الرئيس البيلاروسي، للانتباه إلى الزيادة الأخيرة في حالات تسلل المخربين إلى البلاد، وطالب قوات الأمن بتقديم مقترحات لمواجهة هذا الوضع.
وبحسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية، نقلا عن لوكاشينكو:"لم نتمكن من تأجيل هذا الاجتماع مع كتلة القوة يوم الثلاثاء في مينسك، لم نتمكن من ذلك، الوضع يجبرنا على الرد على الوضع الذي يتطور. ولذلك، صدرت تعليمات للحكومة والقوة الأمنية بإعداد تدابير جادة على الحدود لمنع مختلف أنواع المخربين من دخول أراضي بيلاروسيا. وقد ازدادت هذه الحالات في الآونة الأخيرة. لذلك، أود أن أستمع إلى مقترحات شاملة بشأن العمل المضاد".

وأشار لوكاشينكو إلى أن الوضع على حدود بيلاروسيا فيما يتعلق بنمو الإمكانات العسكرية لدول "الناتو" لا يزال صعبا، والاستفزازت تتزايد.

الجيش الروسي - سباق الدبابات (بياتلون الدبابات) في الميدان العسكري برودبوي في منطقة فولوغورودسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"شتورم" تتسلل إلى تحصينات الجيش الأوكراني وتدمر دباباته ومعداته... فيديو
08:34 GMT
ووعد ألكسندر لوكاشينكو، إذا لزم الأمر، باستخدام "جميع الوسائل" لحماية سيادة بيلاروسيا.
في وقت سابق، ذكرت لجنة الحدود أنه تم تسجيل 88 حالة استفزاز على الحدود العام الماضي. ووفقا للوزارة، فإن الجنود الأوكرانيين متورطون في إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحدودية، ويهتفون بالشتائم ويمارسون ضغوطا نفسية على حرس الحدود البيلاروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала