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الجيش الأمريكي يشتكي من "قلة المتطوعين"
الجيش الأمريكي يشتكي من "قلة المتطوعين"
ذكرت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموت أن الولايات المتحدة ستستغرق أكثر من عام لحل مشكلة النقص في عدد المتطوعين العسكريين. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T16:32+0000
2023-05-02T16:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقالت وورموث، اليوم الثلاثاء، في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي: "سوف يستغرق الأمر أكثر من عام لإعادة تعبئة مجموعات التجنيد لدينا".وتتعرض القوات المسلحة الأمريكية لخطر التقليص بسبب خطر عدم توفر عدد كاف من المجندين الجدد، حسبما صرحت به وورموث في 19 نيسان/ أبريل.وقالت وورموث، في جلسة استماع للجنة الخاصة في مجلس النواب: "إذا لم تتغير الوضعية في جمع المجندين الجدد بشكل كامل، فسأكون قلقة بأنه قد يتعين علينا اللجوء إلى التقليص في الهيكلية القتالية".
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

الجيش الأمريكي يشتكي من "قلة المتطوعين"

16:32 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / USMCجندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ "ستينغر"
جندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / USMC
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ذكرت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموت أن الولايات المتحدة ستستغرق أكثر من عام لحل مشكلة النقص في عدد المتطوعين العسكريين.
وقالت وورموث، اليوم الثلاثاء، في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي: "سوف يستغرق الأمر أكثر من عام لإعادة تعبئة مجموعات التجنيد لدينا".

في الوقت نفسه، أشارت وورموث إلى أنه في الوقت الحالي، يتم حل صعوبات جذب المجندين للخدمة في الجيش الأمريكي بشكل تدريجي، على الرغم من أن هدف تجنيد 65000 مجند هذا العام لن يتحقق.

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15:31 GMT
وتتعرض القوات المسلحة الأمريكية لخطر التقليص بسبب خطر عدم توفر عدد كاف من المجندين الجدد، حسبما صرحت به وورموث في 19 نيسان/ أبريل.
وقالت وورموث، في جلسة استماع للجنة الخاصة في مجلس النواب: "إذا لم تتغير الوضعية في جمع المجندين الجدد بشكل كامل، فسأكون قلقة بأنه قد يتعين علينا اللجوء إلى التقليص في الهيكلية القتالية".
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