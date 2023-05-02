https://sputnikarabic.ae/20230502/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-22-صاروخا-من-قطاع-غزة-باتجاه-إسرائيل-واعتراض-4-منها-1076569013.html

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل واعتراض 4 منها

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل واعتراض 4 منها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T13:36+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل".وأضاف: "اعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء تجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني عدنان الخضر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.ولاحقًا دعا الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات "غلاف غزة" إلى البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة، تحسبًا لإطلاق صواريخ من القطاع.وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وجد عدنان غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.

https://sputnikarabic.ae/20230502/رئيس-هيئة-شؤون-الأسرى-يكشف-لـ-سبوتنيك-آخر-تطورات-مقتل-خضر-عدنان-ومحاولات-تسلم-جثمانه-1076567635.html

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