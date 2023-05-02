https://sputnikarabic.ae/20230502/الجيش-السوداني-قوات-الدعم-السريع-تسللت-لمنازل-ضباط-واحتجزت-أسرهم-1076544631.html

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تسللت لمنازل ضباط واحتجزت أسرهم

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تسللت لمنازل ضباط واحتجزت أسرهم

أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، أن "جميع ولايات السودان مستقرة، وأن الجيش يسيطر على الوضع بشكل كامل". 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T05:39+0000

2023-05-02T05:39+0000

2023-05-02T05:39+0000

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وقال العميد نبيل عبد الله، في حوار مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن "القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة تفوق 50% من قدراتها العسكرية"، مشيرا إلى "هجمات مضادة سيشنها الجيش قريبا لتطهير العاصمة".وأضاف: "السودان به 19 ولاية، جميعها مستقرة الآن، وتحت سيطرة القوات المسلحة والدولة، بعض هذه الولايات لم تطلَق فيها طلقة واحدة"، كاشفا أن "قوات الدعم السريع تسللت لمنازل ضباط في القوات المسلحة، واحتجزت عددا من الأسر".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.في هذه الأثناء، دعا رئيس الاتحاد الأفريقي، وفقا لبيان، إلى "ضرورة التهدئة ووقف التصعيد"، مبينًا أن "الاتحاد الأفريقي سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع في السودان"، معربًا عن أمله في "قبول الأطراف لهذه المبادرة".

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي