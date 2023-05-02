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https://sputnikarabic.ae/20230502/الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-المشاورات-المحتملة-مع-الدعم-السريع-قد-تنعقد-في-جدة-1076581560.html
الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": المشاورات المحتملة مع الدعم السريع قد تنعقد في جدة
الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": المشاورات المحتملة مع الدعم السريع قد تنعقد في جدة
قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، إن المفاوضات المحتملة مع قوات الدعم السريع قد تنعقد في مدينة جدة السعودية. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T16:39+0000
2023-05-02T16:39+0000
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كان ذلك ردا على سؤال "سبوتنيك"، حول مدى صحة الأنباء التي تتحدث عن موافقة الجيش إيفاد ممثلين إلى السعودية لإجراء مفاوضات مع الدعم السريع.وأضاف عبد الله أن الوساطة الأمريكية السعودية حددت جدة، لكن لم يتم ترتيب الأمر بعد.وأوضح المتحدث أن المفاوضات بالنسبة للجيش تتمحور حول "النواحي الإنسانية والهدنة فقط لكن لا يوجد تفاوض".وعن حقيقة تلقي قوات الدعم السريع دعما خارجيًا، أكد عبد الله أن الجيش على علم بتقديم أطراف إقليمية (لم يسمها)، دعما إلى قوات الدعم السريع.وأردف: "نعلم أن هناك أطرافا إقليمية لا نكشف عنها الآن تدعمهم للأسف".وأشار إلى أن التنسيق بين السودان ودول الجوار لتأمين الحدود قائم بالفعل، مشيرًا إلى أنه قد يتم تكثيف التعاون في الفترة المقبلة لإحكام الرقابة على الحدود بشكل أكبر.كما شدد عبد الله على أن الجيش يبسط سيطرته على جميع السودان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قوات الدعم السريع لها وجود فقط في بعض المناطق.
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, حصري, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, حصري, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": المشاورات المحتملة مع الدعم السريع قد تنعقد في جدة

16:39 GMT 02.05.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023
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حصري
قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، إن المفاوضات المحتملة مع قوات الدعم السريع قد تنعقد في مدينة جدة السعودية.
كان ذلك ردا على سؤال "سبوتنيك"، حول مدى صحة الأنباء التي تتحدث عن موافقة الجيش إيفاد ممثلين إلى السعودية لإجراء مفاوضات مع الدعم السريع.
وأضاف عبد الله أن الوساطة الأمريكية السعودية حددت جدة، لكن لم يتم ترتيب الأمر بعد.

وأوضح المتحدث أن المفاوضات بالنسبة للجيش تتمحور حول "النواحي الإنسانية والهدنة فقط لكن لا يوجد تفاوض".
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وعن حقيقة تلقي قوات الدعم السريع دعما خارجيًا، أكد عبد الله أن الجيش على علم بتقديم أطراف إقليمية (لم يسمها)، دعما إلى قوات الدعم السريع.

وأردف: "نعلم أن هناك أطرافا إقليمية لا نكشف عنها الآن تدعمهم للأسف".

وأشار إلى أن التنسيق بين السودان ودول الجوار لتأمين الحدود قائم بالفعل، مشيرًا إلى أنه قد يتم تكثيف التعاون في الفترة المقبلة لإحكام الرقابة على الحدود بشكل أكبر.

كما شدد عبد الله على أن الجيش يبسط سيطرته على جميع السودان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قوات الدعم السريع لها وجود فقط في بعض المناطق.
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