عربي
https://sputnikarabic.ae/20230502/الخارجية-الأمريكية-القرار-بشأن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-سيتخذ-بشكل-جماعي-1076548813.html
الخارجية الأمريكية: القرار بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو سيتخذ بشكل جماعي
الخارجية الأمريكية: القرار بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو سيتخذ بشكل جماعي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن القرار بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي سيتم اتخاذه بشكل جماعي. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T08:24+0000
2023-05-02T08:24+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg
وقال باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن هذا قرار جماعي ويجب أن يتخذه جميع أعضاء التحالف".ولدى سؤاله عن مقال في صحيفة "لوموند" الفرنسية، حول النظرة المتشائمة للولايات المتحدة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، قال باتيل إن الحلف لديه سياسة الباب المفتوح، لكن واشنطن تركز الآن على تقديم الدعم إلى كييف.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوموند"، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن واشنطن لا تعتبر دخول أوكرانيا إلى الناتو ضرورة، وأن المكاسب الإقليمية المحتملة، التي تخطط لتحقيقها نتيجة للهجوم المضاد، لا يمكن ضمانها إلا من خلال المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230502/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-واشنطن-مهددة-بالتخلف-عن-سداد-ديونها-اعتبارا-من-يونيو-المقبل-1076545889.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101371/79/1013717984_482:0:2907:1819_1920x0_80_0_0_09f02bb8cf22f5d4db33ee59f9cc7bd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: القرار بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو سيتخذ بشكل جماعي

08:24 GMT 02.05.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن القرار بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي سيتم اتخاذه بشكل جماعي.
وقال باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن هذا قرار جماعي ويجب أن يتخذه جميع أعضاء التحالف".
ولدى سؤاله عن مقال في صحيفة "لوموند" الفرنسية، حول النظرة المتشائمة للولايات المتحدة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، قال باتيل إن الحلف لديه سياسة الباب المفتوح، لكن واشنطن تركز الآن على تقديم الدعم إلى كييف.
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من يونيو المقبل
06:44 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوموند"، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن واشنطن لا تعتبر دخول أوكرانيا إلى الناتو ضرورة، وأن المكاسب الإقليمية المحتملة، التي تخطط لتحقيقها نتيجة للهجوم المضاد، لا يمكن ضمانها إلا من خلال المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала