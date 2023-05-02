https://sputnikarabic.ae/20230502/الخارجية-الأمريكية-القرار-بشأن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-سيتخذ-بشكل-جماعي-1076548813.html

الخارجية الأمريكية: القرار بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو سيتخذ بشكل جماعي

الخارجية الأمريكية: القرار بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو سيتخذ بشكل جماعي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن القرار بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي سيتم اتخاذه بشكل جماعي. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T08:24+0000

2023-05-02T08:24+0000

2023-05-02T08:24+0000

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وقال باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن هذا قرار جماعي ويجب أن يتخذه جميع أعضاء التحالف".ولدى سؤاله عن مقال في صحيفة "لوموند" الفرنسية، حول النظرة المتشائمة للولايات المتحدة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، قال باتيل إن الحلف لديه سياسة الباب المفتوح، لكن واشنطن تركز الآن على تقديم الدعم إلى كييف.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوموند"، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن واشنطن لا تعتبر دخول أوكرانيا إلى الناتو ضرورة، وأن المكاسب الإقليمية المحتملة، التي تخطط لتحقيقها نتيجة للهجوم المضاد، لا يمكن ضمانها إلا من خلال المفاوضات.

https://sputnikarabic.ae/20230502/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-واشنطن-مهددة-بالتخلف-عن-سداد-ديونها-اعتبارا-من-يونيو-المقبل-1076545889.html

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