https://sputnikarabic.ae/20230502/السفارة-الروسية-في-وارسو-تحتج-بشأن-الاستيلاء-بالقوة-على-مبنى-مدرسة-تابع-لها-1076556526.html
السفارة الروسية في وارسو تحتج بشأن الاستيلاء بالقوة على مبنى مدرسة تابع لها
السفارة الروسية في وارسو تحتج بشأن الاستيلاء بالقوة على مبنى مدرسة تابع لها
صرحت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بولندا، اليوم الثلاثاء، بأن السفارة الروسية أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية، بشأن الاستيلاء بالقوة على مبنى... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T09:58+0000
2023-05-02T09:58+0000
2023-05-02T09:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك": "السفارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية".واقتحمت قوات الأمن البولندية، يوم السبت الماضي، مقر المدرسة التابعة للسفارة الروسية في بولندا، حيث تم إجبار موظفي المدرسة على مغادرة المبنى.وبدورها، أكدت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين الروس سيقدمون تقييما قانونيا بشأن الاستيلاء على مبنى المدرسة التابعة للسفارة الروسية في العاصمة البولندية وارسو.قال مراسل "سبوتينك"، في وقت سابق، إن موسكو ستحتج على وارسو بسبب الاستيلاء على المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وبتصرفاتها انتهكت السلطات البولندية اتفاقية فيينا.ووصل السفير الروسي في بولندا إلى مبنى المدرسة، التي اقتحمتها السلطات البولندية والشرطة، صباح السبت الماضي.وغادر موظفو المدرسة التابعة للسفارة الروسية في بولندا المبنى، الذي اقتحمته سلطات وارسو رفقة الشرطة يوم السبت الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230502/نائب-رئيس-الوزراء-البولندي-نصف-أوروبا-يريد-تحسين-العلاقات-مع-روسيا-1076555122.html
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العالم, روسيا
السفارة الروسية في وارسو تحتج بشأن الاستيلاء بالقوة على مبنى مدرسة تابع لها
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صرحت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بولندا، اليوم الثلاثاء، بأن السفارة الروسية أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية، بشأن الاستيلاء بالقوة على مبنى المدرسة التابع للسفارة في وارسو.
موسكو - سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك": "السفارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية".
واقتحمت قوات الأمن البولندية، يوم السبت الماضي، مقر المدرسة التابعة للسفارة الروسية في بولندا، حيث تم إجبار موظفي المدرسة على مغادرة المبنى.
وبدورها، أكدت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين
الروس سيقدمون تقييما قانونيا بشأن الاستيلاء على مبنى المدرسة التابعة للسفارة الروسية في العاصمة البولندية وارسو.
وقالت لجنة التحقيق، قي بيان نشر السبت الماضي على حسابها في "تلغرام"، إن "رئيس القسم، ألكسندر باستريكين، أصدر تعليمات للمحققين بطلب المعلومات اللازمة من وزارة الخارجية الروسية، وتقديم تقييم قانوني لجميع ملابسات الحادث".
قال مراسل "سبوتينك"، في وقت سابق، إن موسكو ستحتج على وارسو بسبب الاستيلاء على المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وبتصرفاتها انتهكت السلطات البولندية اتفاقية فيينا.
ووصل السفير الروسي في بولندا إلى مبنى المدرسة، التي اقتحمتها السلطات البولندية والشرطة، صباح السبت الماضي.
وغادر موظفو المدرسة التابعة للسفارة الروسية في بولندا المبنى، الذي اقتحمته سلطات وارسو رفقة الشرطة يوم السبت الماضي.