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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/الطيران-الروسي-يستهدف-8-نقاط-إسناد-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1076542850.html
الطيران الروسي يستهدف 8 نقاط إسناد للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
الطيران الروسي يستهدف 8 نقاط إسناد للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، أن طيران قوات تجمع " المركز"، حققت إصابات مباشرة بـ8 نقاط إسناد تابعة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T03:15+0000
2023-05-02T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الحربي الروسي
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك، "على محور كراسني – ليمان، حققت قوات تجمع" المركز"، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة بنحو 170 هدفا، منها أكثر من 120 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات القتالية، وقصف سلاح الطيران التشغيلي والتكتيكي 8 نقاط إسناد للقوميين (المتطرفين الأوكرانيين).بالإضافة إلى ذلك، في قطاع تورسك وفي منطقة غابات سيبيريانسك، كشفت استخبارات قوات تجمع "المركز"، مواقع اللواء الجوي الحادي والثمانين ولواء المشاة الميكانيكي 58 التابعين للجيش الأوكراني.وأردف سافتشوك، "أسفرت الإصابات المباشرة لنيران المدفعية وللطائرات الهجومية عن خسائر للعدو في الأفراد".هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-أعدتها-أوكرانيا-للهجوم-المضاد-في-بافلوغراد-فيديو-1076501582.html
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الطيران الحربي الروسي, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
الطيران الحربي الروسي, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

الطيران الروسي يستهدف 8 نقاط إسناد للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

03:15 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Sergei Mamontov /  / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلات "سو-30إس إم" متعددة المهام التابعة لفريق الفرسان الروس (روسكيه فيتيازي) في القاعدة الجوية كوبينكا بعد التدريبات الوحدة الجوية العسكرية الروسية في إطار التحضيرات للجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
المقاتلات سو-30إس إم متعددة المهام التابعة لفريق الفرسان الروس (روسكيه فيتيازي) في القاعدة الجوية كوبينكا بعد التدريبات الوحدة الجوية العسكرية الروسية في إطار التحضيرات للجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Sergei Mamontov /
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، أن طيران قوات تجمع " المركز"، حققت إصابات مباشرة بـ8 نقاط إسناد تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني – ليمان.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك، "على محور كراسني – ليمان، حققت قوات تجمع" المركز"، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة بنحو 170 هدفا، منها أكثر من 120 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات القتالية، وقصف سلاح الطيران التشغيلي والتكتيكي 8 نقاط إسناد للقوميين (المتطرفين الأوكرانيين).

كما دمّرت منصات الدفاع الجوي الروسي صواريخ من طراز "هيمارس"، وطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، في قطاع تورسك وفي منطقة غابات سيبيريانسك، كشفت استخبارات قوات تجمع "المركز"، مواقع اللواء الجوي الحادي والثمانين ولواء المشاة الميكانيكي 58 التابعين للجيش الأوكراني.
وأردف سافتشوك، "أسفرت الإصابات المباشرة لنيران المدفعية وللطائرات الهجومية عن خسائر للعدو في الأفراد".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة أعدتها أوكرانيا للهجوم المضاد في بافلوغراد
30 أبريل, 23:48 GMT
هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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