https://sputnikarabic.ae/20230502/الطيران-الروسي-يفجر-مستودع-ذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1076556305.html
مقاتلات روسية تفجر مستودعات ضخمة للذخيرة الأوكرانية... فيديو
مقاتلات روسية تفجر مستودعات ضخمة للذخيرة الأوكرانية... فيديو
دمر الطيران الروسي مستودعا لذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة في مقاطعة خيرسون، قرب قرية بيلوزيركا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا". 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T09:48+0000
2023-05-02T09:48+0000
2023-05-02T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت قناة "خيرسون فيستنيك"، فيديو للضربة التي أحدثت انفجارا ضخما للذخائر الأوكرانية المتواجدة في المستودع.وجهت القوات الجوية الروسية ضربة أخرى إلى موقع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في نفس المنطقة. نتيجة لذلك قُتل 10 مسلحين وأصيب 13 آخرون، وفقا للبيانات الأولية.موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك: "على محور كراسني – ليمان، حققت قوات تجمع" المركز"، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة في نحو 170 هدفا، منها أكثر من 120 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات القتالية، وقصف سلاح الطيران التشغيلي والتكتيكي 8 نقاط إسناد للقوميين (المتطرفين الأوكرانيين).كما دمرت منصات الدفاع الجوي الروسي صواريخ من طراز "هيمارس"، وطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230502/صاروخ-روسي-يدمر-رادارا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1076554789.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلات روسية تفجر مستودعات ضخمة للذخيرة الأوكرانية... فيديو
09:48 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 10:22 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
دمر الطيران الروسي مستودعا لذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة في مقاطعة خيرسون، قرب قرية بيلوزيركا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
ونشرت قناة "خيرسون فيستنيك"، فيديو للضربة التي أحدثت انفجارا ضخما للذخائر الأوكرانية المتواجدة في المستودع.
تُظهر اللقطات دقة إصابة الأسلحة الروسية، حيث تم تدمير المستودع المستهدف فقط، بالإضافة إلى مستودع عسكري آخر مسقوف بصفائح التوتياء.
وجهت القوات الجوية الروسية ضربة أخرى إلى موقع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية
في نفس المنطقة. نتيجة لذلك قُتل 10 مسلحين وأصيب 13 آخرون، وفقا للبيانات الأولية.
وكان رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن طيران قوات تجمع "المركز"، حققت إصابات مباشرة في 8 نقاط إسناد تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني – ليمان.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك: "على محور كراسني – ليمان، حققت قوات تجمع" المركز"
، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة في نحو 170 هدفا، منها أكثر من 120 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات القتالية، وقصف سلاح الطيران التشغيلي والتكتيكي 8 نقاط إسناد للقوميين (المتطرفين الأوكرانيين).
كما دمرت منصات الدفاع الجوي الروسي صواريخ من طراز "هيمارس"، وطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية
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