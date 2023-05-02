https://sputnikarabic.ae/20230502/الغواصة-الجديدة-فاتح-1076574921.html
الغواصة الإيرانية الجديدة "فاتح"
الغواصة الإيرانية الجديدة "فاتح"
قريباً، ستصبح غواصتان تعملان بالديزل والكهرباء وتحملان اسم "فاتح" من الإنتاج المحلي، جزءًا من البحرية الإيرانية. جمع فريق "سبوتنيك" معلومات حول الغواصات... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T14:26+0000
2023-05-02T14:26+0000
2023-05-02T14:27+0000
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انفوجرافيك, инфографика, إيران, أخبار إيران
انفوجرافيك, инфографика, إيران, أخبار إيران
الغواصة الإيرانية الجديدة "فاتح"
14:26 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 14:27 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
قريباً، ستصبح غواصتان تعملان بالديزل والكهرباء وتحملان اسم "فاتح" من الإنتاج المحلي، جزءًا من البحرية الإيرانية. جمع فريق "سبوتنيك" معلومات حول الغواصات الجديدة.