https://sputnikarabic.ae/20230502/الفريق-أول-شنقريحة-يستقبل-رئيس-هيئة-الأركان-المشتركة-للقوات-المسلحة-الأردنية-1076567021.html
الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية
الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية
استقبل رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، الذي... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:52+0000
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وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن "الطرفان تطرقا خلال اللقاء إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وتبادلا وجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين".وأشار الفريق أول شنقريحة، إلى أن "الزيارة تعد فرصة مواتية للعمل من أجل الدفع بالتعاون العسكري المشترك لأرقى المستويات وبما يعود بالفائدة على الطرفين".وأشاد الفريق أول شنقريحة "بعلاقات التعاون العسكري الثنائي التي يطبعها التفاهم المتبادل وتتجسد من خلال عدة مجالات وفقا للإرادة العازمة التي تحذو السلطات العليا للبلدين".وشدد اللواء يوسف أحمد الحنيطي على "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين التي انعكست على مستوى التعاون العسكري بين الجيشين على أكثر من صعيد".
https://sputnikarabic.ae/20230502/إيران-تعلق-على-وفاة-خضر-عدنان-في-السجن-الإسرائيلي-1076564074.html
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الجزائر, أخبار الأردن, العالم العربي
الجزائر, أخبار الأردن, العالم العربي
الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية
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استقبل رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد عسكري هام.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن "الطرفان تطرقا خلال اللقاء إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وتبادلا وجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين".
وأشار الفريق أول شنقريحة، إلى أن "الزيارة تعد فرصة مواتية للعمل من أجل الدفع بالتعاون العسكري المشترك لأرقى المستويات وبما يعود بالفائدة على الطرفين".
وأشاد الفريق أول شنقريحة "بعلاقات التعاون العسكري الثنائي التي يطبعها التفاهم المتبادل وتتجسد من خلال عدة مجالات وفقا للإرادة العازمة التي تحذو السلطات العليا للبلدين".
وشدد اللواء يوسف أحمد الحنيطي على "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين التي انعكست على مستوى التعاون العسكري بين الجيشين على أكثر من صعيد".