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الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية
الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية
استقبل رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، الذي... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:52+0000
2023-05-02T12:52+0000
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وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن "الطرفان تطرقا خلال اللقاء إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وتبادلا وجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين".وأشار الفريق أول شنقريحة، إلى أن "الزيارة تعد فرصة مواتية للعمل من أجل الدفع بالتعاون العسكري المشترك لأرقى المستويات وبما يعود بالفائدة على الطرفين".وأشاد الفريق أول شنقريحة "بعلاقات التعاون العسكري الثنائي التي يطبعها التفاهم المتبادل وتتجسد من خلال عدة مجالات وفقا للإرادة العازمة التي تحذو السلطات العليا للبلدين".وشدد اللواء يوسف أحمد الحنيطي على "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين التي انعكست على مستوى التعاون العسكري بين الجيشين على أكثر من صعيد".
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الجزائر, أخبار الأردن, العالم العربي
الجزائر, أخبار الأردن, العالم العربي

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية

12:52 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTقائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة
قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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استقبل رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد عسكري هام.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن "الطرفان تطرقا خلال اللقاء إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وتبادلا وجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين".
وأشار الفريق أول شنقريحة، إلى أن "الزيارة تعد فرصة مواتية للعمل من أجل الدفع بالتعاون العسكري المشترك لأرقى المستويات وبما يعود بالفائدة على الطرفين".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
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وأشاد الفريق أول شنقريحة "بعلاقات التعاون العسكري الثنائي التي يطبعها التفاهم المتبادل وتتجسد من خلال عدة مجالات وفقا للإرادة العازمة التي تحذو السلطات العليا للبلدين".
وشدد اللواء يوسف أحمد الحنيطي على "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين التي انعكست على مستوى التعاون العسكري بين الجيشين على أكثر من صعيد".
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