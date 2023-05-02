https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورليفكا-بـ15-قذيفة-1076586583.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورليفكا بـ15 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورليفكا بـ15 قذيفة
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، 15 قذيفة في غضون 15 دقيقة على دونيتسك وغورليفكا. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T21:23+0000
2023-05-02T21:23+0000
2023-05-02T21:25+0000
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ووفقًا لبيان من ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 22:55 توقيت موسكو - قرية نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي): تم إطلاق 3 قذائف بقطر 155 ملم؛ وفي الساعة 23:00 - قرية شيربينيفكا - قرية هورلوفكا (المنطقة المركزية في المدينة): تم إطلاق 5 قذائف بقطر 155 ملم؛ وفي الساعة 23:10 - قرية ديرجينسك - قرية هورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي): تم إطلاق 7 قذائف بقطر 155 ملم".يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230502/صاروخ-روسي-يدمر-رادارا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1076554789.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورليفكا بـ15 قذيفة
21:23 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 21:25 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، 15 قذيفة في غضون 15 دقيقة على دونيتسك وغورليفكا.
ووفقًا لبيان من ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 22:55 توقيت موسكو - قرية نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي): تم إطلاق 3 قذائف بقطر 155 ملم؛ وفي الساعة 23:00 - قرية شيربينيفكا - قرية هورلوفكا (المنطقة المركزية في المدينة): تم إطلاق 5 قذائف بقطر 155 ملم؛ وفي الساعة 23:10 - قرية ديرجينسك - قرية هورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي): تم إطلاق 7 قذائف بقطر 155 ملم".
يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.
وتواصل القوات الأوكرانية
قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.