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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الروسية-المجوقلة-تكبل-حركة-الوحدات-الأوكرانية-غربي-أريتوموفسك-1076568160.html
القوات الروسية المجوقلة تكبل حركة الوحدات الأوكرانية غربي أريتوموفسك
القوات الروسية المجوقلة تكبل حركة الوحدات الأوكرانية غربي أريتوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية المجوقلة تقوم بتقيد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية غربي مدينة أرتيوموفسك. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T13:01+0000
2023-05-02T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تدمير مقرات العدو غربي أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقيد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية غربي المدينة".وقام الطيران الروسي بتنفيد سبع طلعات جوية في هذه المنطقة، ونفّذ رجال المدفعية 64 مهمة إطلاق نار.
https://sputnikarabic.ae/20230502/صواريخ-الدفاعات-الروسية-تنسف-3-مقاتلات-أوكرانية-1076567430.html
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روسيا

القوات الروسية المجوقلة تكبل حركة الوحدات الأوكرانية غربي أريتوموفسك

13:01 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 13:56 GMT 02.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية المجوقلة تقوم بتقيد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية غربي مدينة أرتيوموفسك.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تدمير مقرات العدو غربي أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقيد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية غربي المدينة".

وتابع البيان: "استهدفت أنظمة الطيران التكتيكي والعسكري والمدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة التابعة للمجموعة "الجنوبية" وحدات العدو في منطقة تشاسوف يار وبوغدانوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيستك الشعبية".

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12:50 GMT

وتم تحييد ما يصل إلى 290 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" في هذا الاتجاه.

وقام الطيران الروسي بتنفيد سبع طلعات جوية في هذه المنطقة، ونفّذ رجال المدفعية 64 مهمة إطلاق نار.
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