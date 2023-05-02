https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-اللواء-14-الميكانيكي-الأوكراني-1076568869.html
القوات الروسية تدمر مستودع اللواء 14 الميكانيكي الأوكراني
القوات الروسية تدمر مستودع اللواء 14 الميكانيكي الأوكراني
قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك، بالإضافة إلى تدمير مدفع"غفوزديكا" ذاتي الحركة ومدافع هاوتزر... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T13:32+0000
2023-05-02T13:32+0000
2023-05-02T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية هزيمة بوحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوملينسك وتيمكوفكا وكامينكا في مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على 60 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 الساعة الماضية، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين على هذا المحور، و 3 مركبات، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفعية "غفوزديكا" ومستودع الذخيرة للواء الميكانيكي الرابع عشر".وتابع بيان الوزارة: " بلغت خسائر العدو أكثر من 50 جنديا أوكرانياً ومدرعتين عسكريتين وأربع مركبات خفيفة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الروسية-المجوقلة-تكبل-حركة-الوحدات-الأوكرانية-غربي-أريتوموفسك-1076568160.html
https://sputnikarabic.ae/20230502/الطيران-الروسي-يفجر-مستودع-ذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1076556305.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مستودع اللواء 14 الميكانيكي الأوكراني
13:32 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك، بالإضافة إلى تدمير مدفع"غفوزديكا" ذاتي الحركة ومدافع هاوتزر ومستودع ذخيرة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الدفاع الروسية
: "على محور كوبيانسك، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية هزيمة بوحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوملينسك وتيمكوفكا وكامينكا في مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على 60 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 الساعة الماضية، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين على هذا المحور، و 3 مركبات، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفعية "غفوزديكا" ومستودع الذخيرة للواء الميكانيكي
الرابع عشر".
بالإضافة إلى ذلك، تم إحباط أعمال مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع على هذا المحور.
كما حققت الضربات الجوية ومدفعية قوات مجموعة " الشرق" الروسية، إصابات مباشرة بوحدات العدو، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، في منطقة بلدة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في تميروفكا وغولييبول وأوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه".
وتابع بيان الوزارة: " بلغت خسائر العدو أكثر من 50 جنديا أوكرانياً ومدرعتين عسكريتين وأربع مركبات خفيفة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30".