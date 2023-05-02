https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الروسية-تضرب-قطارا-محملا-بذخيرة-أوكرانية-في-كراماتورسك-فيديو-1076544843.html
القوات الروسية تضرب قطارا محملا بذخيرة أوكرانية في كراماتورسك... فيديو
القوات الروسية تضرب قطارا محملا بذخيرة أوكرانية في كراماتورسك... فيديو
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب"، فاديم أستافييف، أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعة "الجنوب" ضربت قاطرة بها ذخيرة للمسلحين الأوكرانيين... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T05:41+0000
2023-05-02T05:41+0000
2023-05-02T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال: "تم ضرب محطة تفريغ على السكك الحديدية في كراماتورسك باستخدام قذائف صاروخية من راجمات "تورنادو-إس" وتم تدمير قاطرة محملة بالذخيرة"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.وأضاف أستافييف أن وحدات الصواريخ قامت أيضا بضرب نقاط الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي المنفصل الرابع والعشرين وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا.
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2023
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تضرب قطارا محملا بذخيرة أوكرانية في كراماتورسك... فيديو
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب"، فاديم أستافييف، أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعة "الجنوب" ضربت قاطرة بها ذخيرة للمسلحين الأوكرانيين في محطة السكك الحديدية في كراماتورسك.
وقال: "تم ضرب محطة تفريغ على السكك الحديدية
في كراماتورسك باستخدام قذائف صاروخية من راجمات "تورنادو-إس" وتم تدمير قاطرة محملة بالذخيرة"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
وأضاف أستافييف أن وحدات الصواريخ قامت أيضا بضرب نقاط الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي المنفصل الرابع والعشرين وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا.