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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الروسية-تضرب-قطارا-محملا-بذخيرة-أوكرانية-في-كراماتورسك-فيديو-1076544843.html
القوات الروسية تضرب قطارا محملا بذخيرة أوكرانية في كراماتورسك... فيديو
القوات الروسية تضرب قطارا محملا بذخيرة أوكرانية في كراماتورسك... فيديو
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب"، فاديم أستافييف، أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعة "الجنوب" ضربت قاطرة بها ذخيرة للمسلحين الأوكرانيين... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T05:41+0000
2023-05-02T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال: "تم ضرب محطة تفريغ على السكك الحديدية في كراماتورسك باستخدام قذائف صاروخية من راجمات "تورنادو-إس" وتم تدمير قاطرة محملة بالذخيرة"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.وأضاف أستافييف أن وحدات الصواريخ قامت أيضا بضرب نقاط الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي المنفصل الرابع والعشرين وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تضرب قطارا محملا بذخيرة أوكرانية في كراماتورسك... فيديو

05:41 GMT 02.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب"، فاديم أستافييف، أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعة "الجنوب" ضربت قاطرة بها ذخيرة للمسلحين الأوكرانيين في محطة السكك الحديدية في كراماتورسك.
وقال: "تم ضرب محطة تفريغ على السكك الحديدية في كراماتورسك باستخدام قذائف صاروخية من راجمات "تورنادو-إس" وتم تدمير قاطرة محملة بالذخيرة"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
وأضاف أستافييف أن وحدات الصواريخ قامت أيضا بضرب نقاط الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي المنفصل الرابع والعشرين وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا.
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