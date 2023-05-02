https://sputnikarabic.ae/20230502/المبعوث-الأممي-إلى-السودان-المحادثات-المرتقبة-بين-الجيش-والدعم-السريع-فنية-وليست-سياسية-1076558271.html

المبعوث الأممي إلى السودان: المحادثات المرتقبة بين الجيش والدعم السريع فنية وليست سياسية

المبعوث الأممي إلى السودان: المحادثات المرتقبة بين الجيش والدعم السريع فنية وليست سياسية

قال المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، إن "المحادثات التي يرتقب انطلاقها بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، خلال الساعات المقبلة فنية وليست سياسية. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T10:22+0000

2023-05-02T10:22+0000

2023-05-02T10:22+0000

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وأوضح بيرتس، في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه "لا يتحدث عن تفاوض سياسي بين الجانبين في الوقت الحالي، بل محادثات فنية تقنية لهدنة دائمة"، مشيرا إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على ذلك.ولفت إلى أن "الطرفين كانا في البداية يراهنان على انتصار عسكري، لكنهما أدركا لاحقا أنه لا مجال لمثل هذا الانتصار، ما فتح باب التفاوض بينهما لوقف إطلاق نار ثابت"، مؤكدا أن "رؤساء بعض الدول الأفريقية أبدوا استعدادهم للسفر إلى الخرطوم ولقاء الأفرقاء المتحاربين".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230502/السيسي-مصر-تبذل-جهودا-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-واستكمال-المرحلة-الانتقالية-1076556718.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي