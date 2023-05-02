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https://sputnikarabic.ae/20230502/انفجار-في-مستودع-ذخائر-تابع-للحرس-الثوري-الإيراني-شرقي-البلاد-1076584731.html
انفجار في مستودع ذخائر تابع للحرس الثوري الإيراني شرقي البلاد
انفجار في مستودع ذخائر تابع للحرس الثوري الإيراني شرقي البلاد
أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم الثلاثاء، بانفجار مستودع ذخائر تابع للحرس الثوري الإيراني شرقي البلاد. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T19:41+0000
2023-05-02T19:41+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحد مراكز التجهيز والإسناد، التابع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة دامغان في محافظة خراسان الرضوية، الواقعة شرقي البلاد، قد تعرض إلى حادث انفجار.ونقلت الوكالة عن بيان للعلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة دامغان الإيرانية، أن الانفجار جرى عند نقل العتاد في أحد مراكز التجهيز والإسناد الواقع في محيط المدينة.وأشار بيان الحرس الثوري الإيراني إلى أن قادة الحرس يجرون تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الشأن في وقت لاحق.وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية في 28 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيرة استهدف "مجمّع مصانع تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشاة عسكرية في أصفهان وسط البلاد.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "أعلنت وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان على أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية".وأكد البيان أنه "ثبت مسؤولية مرتزقة النظام الصهيوني (إسرائيل) المؤقت في هذا العمل"، مرجّعًا ذلك إلى "اليأس جراء الضربات الساحقة التي تلقاها داخل الأراضي المحتلة".وأشار إلى أنه بالرغم من "فشل ذلك النظام في العمل العبثي المذكور، فإن للعدوان على الحرم المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، سيكون هناك عقاب مزدوج وسيواجه رد فعل من حراس أمن إيران".وتسجل إيران انفجارات في مواقع صناعية، من حين لآخر؛ ويرجع المسؤولون أسبابها إلى أعطال فنية أو هجمات دول معادية، كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران، إلى هجمات خلال السنوات الماضية؛ واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءها.
https://sputnikarabic.ae/20230405/إيران-تعلن-إحباط-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-مجمع-وزارة-الدفاع-في-أصفهان-1075538152.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

انفجار في مستودع ذخائر تابع للحرس الثوري الإيراني شرقي البلاد

19:41 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم الثلاثاء، بانفجار مستودع ذخائر تابع للحرس الثوري الإيراني شرقي البلاد.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحد مراكز التجهيز والإسناد، التابع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة دامغان في محافظة خراسان الرضوية، الواقعة شرقي البلاد، قد تعرض إلى حادث انفجار.
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
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5 أبريل, 07:29 GMT
ونقلت الوكالة عن بيان للعلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة دامغان الإيرانية، أن الانفجار جرى عند نقل العتاد في أحد مراكز التجهيز والإسناد الواقع في محيط المدينة.
وأشار بيان الحرس الثوري الإيراني إلى أن قادة الحرس يجرون تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الشأن في وقت لاحق.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية في 28 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيرة استهدف "مجمّع مصانع تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشاة عسكرية في أصفهان وسط البلاد.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "أعلنت وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان على أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية".
وأكد البيان أنه "ثبت مسؤولية مرتزقة النظام الصهيوني (إسرائيل) المؤقت في هذا العمل"، مرجّعًا ذلك إلى "اليأس جراء الضربات الساحقة التي تلقاها داخل الأراضي المحتلة".
وأشار إلى أنه بالرغم من "فشل ذلك النظام في العمل العبثي المذكور، فإن للعدوان على الحرم المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، سيكون هناك عقاب مزدوج وسيواجه رد فعل من حراس أمن إيران".
وتسجل إيران انفجارات في مواقع صناعية، من حين لآخر؛ ويرجع المسؤولون أسبابها إلى أعطال فنية أو هجمات دول معادية، كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران، إلى هجمات خلال السنوات الماضية؛ واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءها.
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