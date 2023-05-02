https://sputnikarabic.ae/20230502/باتروشيف-المؤسسات-في-الغرب-تخلق-نظريات-مجنونة-لتقويض-الوضع-في-روسيا-1076579533.html
باتروشيف: المؤسسات في الغرب تخلق نظريات مجنونة لتقويض الوضع في روسيا
باتروشيف: المؤسسات في الغرب تخلق نظريات مجنونة لتقويض الوضع في روسيا
صرّح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن مؤسسات بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا تخلق بلا كلل نظريات مجنونة مناهضة للعلم، تهدف إلى تقويض... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
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وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "يحاول الغرب تقويض الوحدة الداخلية لبلدنا وشعبنا، وإضعاف معنويات مواطنينا، وإلهامهم بالشعور بالدونية، وتعمل مؤسسات بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا بلا كلل لخلق أكثر النظريات العلمية الزائفة جنونًا".وتابع: "إن خصوم روسيا معتادون على إساءة استخدام لطفنا وكرمنا. يجب أن ندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية وثقافتنا وتاريخنا مع الاهتمام بمستقبل الدولة".وأكد باتروشيف أنه "يجب دعم وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية التقليدية بكل طريقة ممكنة، مع عدم نسيان فضح النظريات العلمية الزائفة المعادية للروس، والتي أصبحت أساسًا للأعمال العدوانية المناهضة لروسيا".
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باتروشيف: المؤسسات في الغرب تخلق نظريات مجنونة لتقويض الوضع في روسيا
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صرّح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن مؤسسات بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا تخلق بلا كلل نظريات مجنونة مناهضة للعلم، تهدف إلى تقويض الوضع في روسيا.
وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "يحاول الغرب تقويض الوحدة الداخلية لبلدنا وشعبنا، وإضعاف معنويات مواطنينا، وإلهامهم بالشعور بالدونية، وتعمل مؤسسات بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا بلا كلل لخلق أكثر النظريات العلمية الزائفة جنونًا".
وأضاف: "هذه المراكز تبرر الحاجة إلى إعادة تشكيل وعي الروس، وتوبتهم لمواطنين من جنسيات وديانات أخرى، والذين يُزعم أنهم يتعرضون لما يسمى بالقمع الإمبراطوري".
وتابع: "إن خصوم روسيا معتادون على إساءة استخدام لطفنا وكرمنا. يجب أن ندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية وثقافتنا وتاريخنا مع الاهتمام بمستقبل الدولة".
وأشار باتروشيف إلى أن آلة الدعاية الغربية لا تعمل عندما تلتقي بالشرف والنبل وحزم الروح والأخلاق الراسخة المتأصلة في شعبنا.
وأكد باتروشيف أنه "يجب دعم وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية التقليدية بكل طريقة ممكنة، مع عدم نسيان فضح النظريات العلمية الزائفة المعادية للروس، والتي أصبحت أساسًا للأعمال العدوانية المناهضة لروسيا".