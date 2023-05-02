عربي
https://sputnikarabic.ae/20230502/باتروشيف-المؤسسات-في-الغرب-تخلق-نظريات-مجنونة-لتقويض-الوضع-في-روسيا-1076579533.html
باتروشيف: المؤسسات في الغرب تخلق نظريات مجنونة لتقويض الوضع في روسيا
باتروشيف: المؤسسات في الغرب تخلق نظريات مجنونة لتقويض الوضع في روسيا
صرّح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن مؤسسات بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا تخلق بلا كلل نظريات مجنونة مناهضة للعلم، تهدف إلى تقويض... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T16:02+0000
2023-05-02T16:02+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101338/76/1013387653_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_748ebf91eb2d6ca5b8d16c5078499574.jpg
وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "يحاول الغرب تقويض الوحدة الداخلية لبلدنا وشعبنا، وإضعاف معنويات مواطنينا، وإلهامهم بالشعور بالدونية، وتعمل مؤسسات بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا بلا كلل لخلق أكثر النظريات العلمية الزائفة جنونًا".وتابع: "إن خصوم روسيا معتادون على إساءة استخدام لطفنا وكرمنا. يجب أن ندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية وثقافتنا وتاريخنا مع الاهتمام بمستقبل الدولة".وأكد باتروشيف أنه "يجب دعم وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية التقليدية بكل طريقة ممكنة، مع عدم نسيان فضح النظريات العلمية الزائفة المعادية للروس، والتي أصبحت أساسًا للأعمال العدوانية المناهضة لروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230502/بيسكوف-ليس-لدى-ألمانيا-وسيلة-لمراقبة-الأماكن-التي-تستخدم-فيها-كييف-الأسلحة-التي-تلقتها-1076564459.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101338/76/1013387653_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_25cfd3a59ac8c0accd35a1bd8ad69f9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

باتروشيف: المؤسسات في الغرب تخلق نظريات مجنونة لتقويض الوضع في روسيا

16:02 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Said Tcarnaev / الانتقال إلى بنك الصورنيقولاي باتروشيف
نيقولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Said Tcarnaev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرّح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن مؤسسات بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا تخلق بلا كلل نظريات مجنونة مناهضة للعلم، تهدف إلى تقويض الوضع في روسيا.
وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "يحاول الغرب تقويض الوحدة الداخلية لبلدنا وشعبنا، وإضعاف معنويات مواطنينا، وإلهامهم بالشعور بالدونية، وتعمل مؤسسات بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا بلا كلل لخلق أكثر النظريات العلمية الزائفة جنونًا".

وأضاف: "هذه المراكز تبرر الحاجة إلى إعادة تشكيل وعي الروس، وتوبتهم لمواطنين من جنسيات وديانات أخرى، والذين يُزعم أنهم يتعرضون لما يسمى بالقمع الإمبراطوري".

وتابع: "إن خصوم روسيا معتادون على إساءة استخدام لطفنا وكرمنا. يجب أن ندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية وثقافتنا وتاريخنا مع الاهتمام بمستقبل الدولة".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: ليس لدى ألمانيا وسيلة لمراقبة الأماكن التي تستخدم فيها كييف الأسلحة التي تلقتها
12:22 GMT

وأشار باتروشيف إلى أن آلة الدعاية الغربية لا تعمل عندما تلتقي بالشرف والنبل وحزم الروح والأخلاق الراسخة المتأصلة في شعبنا.

وأكد باتروشيف أنه "يجب دعم وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية التقليدية بكل طريقة ممكنة، مع عدم نسيان فضح النظريات العلمية الزائفة المعادية للروس، والتي أصبحت أساسًا للأعمال العدوانية المناهضة لروسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала