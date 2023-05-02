https://sputnikarabic.ae/20230502/بعد-وفاة-خضر-عدنان-إسرائيل-تغلق-الزنازين-وبن-غفير-يهدد-بمزيد-من-التضييق-1076554566.html

بعد وفاة خضر عدنان... إسرائيل تغلق الزنازين وبن غفير يهدد بمزيد من التضييق

بعد وفاة خضر عدنان... إسرائيل تغلق الزنازين وبن غفير يهدد بمزيد من التضييق

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تشديد الحراسة على السجون في أعقاب وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، مهددة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T09:13+0000

2023-05-02T09:13+0000

2023-05-02T09:13+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أجرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوضة مصلحة السجون جوندر كاثي بيري، تقييما للوضع بعد وفاة القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، الذي مات في سجن إسرائيلي مضربا عن الطعام لمدة 86 يوما".وأضافت: "في نهاية تقييم الوضع تقرر رفع المستوى الأمني ​​في السجون وإغلاق الزنازين أمام خروج ودخول المعتقلين الفلسطينيين لمنع أعمال الشغب والاضطرابات".وتابعت الصحيفة: "أمر الوزير بن غفير بإبلاغ الإرهابيين في السجون بأنهم إذا بدأوا إضرابا عن الطعام أو أعمال شغب، فسيتم التضييق عليهم".ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4900 معتقل، بينهم 31 أسيرة، و160 تقل أعمارهم عن 18 عاما، وأكثر من 1000 معتقل إداري، بلا تهمة أو محاكمة أو تحديد مدة الاعتقال، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن "حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن عوفر قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله".وأضافت أن "التوتر ساد بعد مواجهة أحد الأسرى لأحد السجانين على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان".وأطلقت إدارة السجن قنابل الغاز تجاه الأسرى، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، وفق المصدر ذاته.وقرر الأسرى "إرجاع جميع الوجبات وإغلاق جميع الأقسام طوال النهار".وسجن عوفر مخصص للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، ومُقام على أراضي بلدة بيتونيا وأراضي قرية رافات الفلسطينيتين، غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدنان "وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، بعد 86 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتحقيق في "جريمة إعدام الأسير عدنان خضر" القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي".

https://sputnikarabic.ae/20230502/وكالة-استنفار-في-سجن-عوفر-الإسرائيلي-وإصابات-بالغاز-في-صفوف-الأسرى-بعد-وفاة-خضر-عدنان-1076546275.html

https://sputnikarabic.ae/20230502/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بالتحقيق-في-جريمة-إعدام-الأسير-عدنان-خضر-1076545146.html

https://sputnikarabic.ae/20230502/الجهاد-وحماس-يحملان-إسرائيل-المسؤولية-الكاملة-عن-وفاة-خضر-عدنان-في-سجونها-1076544247.html

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