https://sputnikarabic.ae/20230502/بلينكن-واشنطن-وموسكو-تبقيان-على-اتصال-بشأن-تبادل-السجناء-لكن-الحوار-غير-منتظم-1076542125.html
بلينكن: واشنطن وموسكو تبقيان على اتصال بشأن تبادل السجناء لكن الحوار "غير منتظم"
بلينكن: واشنطن وموسكو تبقيان على اتصال بشأن تبادل السجناء لكن الحوار "غير منتظم"
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبقي على اتصال مع روسيا بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولكنه أردف قوله بأن... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T00:09+0000
2023-05-02T00:09+0000
2023-05-01T23:10+0000
وزير الخارجية الأمريكي
تبادل المعتقلين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بلينكن لوسائل إعلام أمريكية، "الحوار غير منتظم.. كنا على اتصال.. ومازلنا على اتصال من خلال سفارتنا".وأضاف بلينكن، إن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على اتصالات عبر قناة توافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأغراض مناقشة المعتقلين.وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لبناء تحالف قوي لفرض عواقب على الحكومات التي تعتقد أنها تشارك في الاحتجاز غير المشروع.هذا وتسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, تبادل المعتقلين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, تبادل المعتقلين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بلينكن: واشنطن وموسكو تبقيان على اتصال بشأن تبادل السجناء لكن الحوار "غير منتظم"
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبقي على اتصال مع روسيا بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولكنه أردف قوله بأن "الاتصالات غير منتظمة".
وقال بلينكن لوسائل إعلام أمريكية، "الحوار غير منتظم.. كنا على اتصال.. ومازلنا على اتصال من خلال سفارتنا
".
وأضاف بلينكن، إن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على اتصالات عبر قناة توافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأغراض مناقشة المعتقلين.
وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لبناء تحالف قوي لفرض عواقب على الحكومات التي تعتقد أنها تشارك في الاحتجاز غير المشروع.
هذا وتسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.