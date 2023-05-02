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https://sputnikarabic.ae/20230502/بلينكن-واشنطن-وموسكو-تبقيان-على-اتصال-بشأن-تبادل-السجناء-لكن-الحوار-غير-منتظم-1076542125.html
بلينكن: واشنطن وموسكو تبقيان على اتصال بشأن تبادل السجناء لكن الحوار "غير منتظم"
بلينكن: واشنطن وموسكو تبقيان على اتصال بشأن تبادل السجناء لكن الحوار "غير منتظم"
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبقي على اتصال مع روسيا بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولكنه أردف قوله بأن... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T00:09+0000
2023-05-01T23:10+0000
وزير الخارجية الأمريكي
تبادل المعتقلين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بلينكن لوسائل إعلام أمريكية، "الحوار غير منتظم.. كنا على اتصال.. ومازلنا على اتصال من خلال سفارتنا".وأضاف بلينكن، إن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على اتصالات عبر قناة توافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأغراض مناقشة المعتقلين.وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لبناء تحالف قوي لفرض عواقب على الحكومات التي تعتقد أنها تشارك في الاحتجاز غير المشروع.هذا وتسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.
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وزير الخارجية الأمريكي, تبادل المعتقلين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, تبادل المعتقلين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بلينكن: واشنطن وموسكو تبقيان على اتصال بشأن تبادل السجناء لكن الحوار "غير منتظم"

00:09 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبقي على اتصال مع روسيا بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولكنه أردف قوله بأن "الاتصالات غير منتظمة".
وقال بلينكن لوسائل إعلام أمريكية، "الحوار غير منتظم.. كنا على اتصال.. ومازلنا على اتصال من خلال سفارتنا".
وأضاف بلينكن، إن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على اتصالات عبر قناة توافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأغراض مناقشة المعتقلين.
إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
وصول المواطن الروسي فيكتور بوت إلى موسكو بعد صفقة "تبادل سجناء" مع أمريكا
8 ديسمبر 2022, 22:01 GMT
وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لبناء تحالف قوي لفرض عواقب على الحكومات التي تعتقد أنها تشارك في الاحتجاز غير المشروع.
هذا وتسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.
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