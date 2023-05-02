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https://sputnikarabic.ae/20230502/بن-راشد-يعلن-استهداف-بلاده-الوصول-لـ40-مليون-سائح-خلال-7-سنوات-1076553795.html
بن راشد يعلن استهداف بلاده الوصول لـ40 مليون سائح خلال 7 سنوات
بن راشد يعلن استهداف بلاده الوصول لـ40 مليون سائح خلال 7 سنوات
أعلن نائب الرئيس الإمارتي، الشيخ محمد بن راشد، أن بلاده تستهدف الوصول إلى 40 مليون سائح خلال الـ7 سنوات المقبلة. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T08:40+0000
2023-05-02T08:40+0000
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وحسب ما كتبه بن راشد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، نشر صورا له خلال جولته في سوق السفر العربي، الذي يستضيف 2000 جهة سياحية من 150 دولة حول العالم.وقال: "عادت السياحة العالمية بعد ثلاث سنوات من التراجع... وفي الإمارات أيضًا عاد القطاع بقوة وارتفع إنفاق السياح في 2022 بنسبة 70% ليصل إلى 121 مليار درهم ويتصدر المنطقة".وتابع: "أعلنا عن مستهدف للوصول إلى 40 مليون سائح خلال سبع سنوات"، لافتا إلى استهداف الدولة في الإمارات إلى "رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم".يشار إلى أن فعاليات الدورة رقم 30 من "سوق السفر العربي" انطلقت أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى يوم الخميس 4 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بنسخة العام الماضي.طالع أيضا: إيرادات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليار دولار في النصف الأول من 2022
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

بن راشد يعلن استهداف بلاده الوصول لـ40 مليون سائح خلال 7 سنوات

08:40 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن نائب الرئيس الإمارتي، الشيخ محمد بن راشد، أن بلاده تستهدف الوصول إلى 40 مليون سائح خلال الـ7 سنوات المقبلة.
وحسب ما كتبه بن راشد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، نشر صورا له خلال جولته في سوق السفر العربي، الذي يستضيف 2000 جهة سياحية من 150 دولة حول العالم.
وقال: "عادت السياحة العالمية بعد ثلاث سنوات من التراجع... وفي الإمارات أيضًا عاد القطاع بقوة وارتفع إنفاق السياح في 2022 بنسبة 70% ليصل إلى 121 مليار درهم ويتصدر المنطقة".
وتابع: "أعلنا عن مستهدف للوصول إلى 40 مليون سائح خلال سبع سنوات"، لافتا إلى استهداف الدولة في الإمارات إلى "رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم".

ووعد بن راشد بالاستمرار في "تنمية كافة قطاعات اقتصادنا الوطني... وهدفنا الاقتصاد الأفضل والأنشط عالميًا".

يشار إلى أن فعاليات الدورة رقم 30 من "سوق السفر العربي" انطلقت أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى يوم الخميس 4 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بنسخة العام الماضي.
طالع أيضا: إيرادات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليار دولار في النصف الأول من 2022
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