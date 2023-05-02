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https://sputnikarabic.ae/20230502/بيسكوف-الحوار-بشأن-صفقة-الحبوب-مستمر-والاتصالات-جارية-1076563748.html
بيسكوف: الحوار بشأن "صفقة الحبوب" مستمر والاتصالات جارية
بيسكوف: الحوار بشأن "صفقة الحبوب" مستمر والاتصالات جارية
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن شروط صفقة الحبوب في الجزء المتعلق بالقطاع الزراعي الروسي لم يتم الوفاء بها، والوقت يتقلص، وسيستمر الحوار. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:04+0000
2023-05-02T12:04+0000
روسيا
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وقال اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال من الصحفيين حول الموقف الذي ستتخذه روسيا إذا عقدت مثل هذه المفاوضات بشأن الصفقة يوم الأربعاء: "موقف روسيا معروف جيدًا، كما تعلمون، تم تمديد الصفقة مرة واحدة لمدة شهرين. في الواقع، الوقت يتقلص. شروط الصفقة لم يتم الوفاء بها في الجزء المتعلق بالقطاع الزراعي الروسي. الحوار سيستمر".وأكد أن تمديد صفقة البحر الأسود كان لمدة 60 يومًا.وفي وقت سابق، زعمت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر أوكراني، أن المفاوضات بشأن صفقة الغذاء في البحر الأسود كانت مقررة يوم الأربعاء بمشاركة جميع الأطراف، دون تحديد المكان.وعلقت وزارة الخارجية الروسية، على أنباء وسائل إعلام بشأن انعقاد لقاء خاص بصفقة الحبوب، بأن الجانب الروسي لم يتلق أي معلومات بهذا الصدد.وكان قد أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن مفاوضات بين أنقرة وموسكو وكييف حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب قد تجري في تركيا هذا الأسبوع، وإن لم يكن هناك قرار نهائي بعد بشأن موعد محدد لإجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20230502/مصدر-ينفي-لـسبوتنيك-إجراء-مفاوضات-حول-صفقة-الحبوب-1076558793.html
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روسيا

بيسكوف: الحوار بشأن "صفقة الحبوب" مستمر والاتصالات جارية

12:04 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن شروط صفقة الحبوب في الجزء المتعلق بالقطاع الزراعي الروسي لم يتم الوفاء بها، والوقت يتقلص، وسيستمر الحوار.
وقال اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال من الصحفيين حول الموقف الذي ستتخذه روسيا إذا عقدت مثل هذه المفاوضات بشأن الصفقة يوم الأربعاء: "موقف روسيا معروف جيدًا، كما تعلمون، تم تمديد الصفقة مرة واحدة لمدة شهرين. في الواقع، الوقت يتقلص. شروط الصفقة لم يتم الوفاء بها في الجزء المتعلق بالقطاع الزراعي الروسي. الحوار سيستمر".
وأكد أن تمديد صفقة البحر الأسود كان لمدة 60 يومًا.
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
مصدر ينفي لـ"سبوتنيك" إجراء مفاوضات حول "صفقة الحبوب"
10:38 GMT
وفي وقت سابق، زعمت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر أوكراني، أن المفاوضات بشأن صفقة الغذاء في البحر الأسود كانت مقررة يوم الأربعاء بمشاركة جميع الأطراف، دون تحديد المكان.
وعلقت وزارة الخارجية الروسية، على أنباء وسائل إعلام بشأن انعقاد لقاء خاص بصفقة الحبوب، بأن الجانب الروسي لم يتلق أي معلومات بهذا الصدد.
وكان قد أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن مفاوضات بين أنقرة وموسكو وكييف حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب قد تجري في تركيا هذا الأسبوع، وإن لم يكن هناك قرار نهائي بعد بشأن موعد محدد لإجرائها.
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