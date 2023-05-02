https://sputnikarabic.ae/20230502/بيسكوف-ليس-لدى-ألمانيا-وسيلة-لمراقبة-الأماكن-التي-تستخدم-فيها-كييف-الأسلحة-التي-تلقتها-1076564459.html
بيسكوف: ليس لدى ألمانيا وسيلة لمراقبة الأماكن التي تستخدم فيها كييف الأسلحة التي تلقتها
بيسكوف: ليس لدى ألمانيا وسيلة لمراقبة الأماكن التي تستخدم فيها كييف الأسلحة التي تلقتها
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ليس لدى ألمانيا أي وسيلة لمراقبة الأماكن التي تستخدم كييف الأسلحة فيها. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:22+0000
2023-05-02T12:22+0000
2023-05-02T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال بيسكوف، خلال حديثه مع الصحفيين، معلقًا على تصريح المستشار الألماني، أولاف شولتس: "ألمانيا ليس لديها القدرة على مراقبة وضمان عدم استخدام أوكرانيا للأسلحة الموردة لشن هجمات على روسيا، و كييف تستهدف وتطلق النار بالفعل على الأراضي الروسية".في وقت سابق، أكد المستشار الألماني، أنه مع عمليات تسليم الأسلحة اللاحقة إلى كييف، فإن برلين ستتجنب الخطوات أحادية الجانب، وستضمن أيضًا عدم استخدام الأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية.وأضاف بيسكوف: "أولا، ألمانيا ليس لديها القدرة على مراقبة ذلك. ثانيا، الأسلحة التي زودتها ألمانيا لنظام كييف تطلق النار بالفعل على أراضي روسيا، لأن دونباس منطقة روسية. كل يوم يتزايد تورط ألمانيا المباشر وغير المباشر في هذا الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230502/شويغو-من-الضروري-مضاعفة-إنتاج-الأسلحة-عالية-الدقة-في-أسرع-وقت-ممكن-1076557865.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
بيسكوف: ليس لدى ألمانيا وسيلة لمراقبة الأماكن التي تستخدم فيها كييف الأسلحة التي تلقتها
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ليس لدى ألمانيا أي وسيلة لمراقبة الأماكن التي تستخدم كييف الأسلحة فيها.
وقال بيسكوف، خلال حديثه مع الصحفيين، معلقًا على تصريح المستشار الألماني، أولاف شولتس: "ألمانيا ليس لديها القدرة على مراقبة وضمان عدم استخدام أوكرانيا للأسلحة الموردة لشن هجمات على روسيا، و كييف تستهدف وتطلق النار بالفعل على الأراضي الروسية".
في وقت سابق، أكد المستشار الألماني، أنه مع عمليات تسليم الأسلحة اللاحقة إلى كييف، فإن برلين ستتجنب الخطوات أحادية الجانب، وستضمن أيضًا عدم استخدام الأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية.
وأضاف بيسكوف: "أولا، ألمانيا ليس لديها القدرة على مراقبة ذلك. ثانيا، الأسلحة التي زودتها ألمانيا لنظام كييف تطلق النار بالفعل على أراضي روسيا، لأن دونباس منطقة روسية. كل يوم يتزايد تورط ألمانيا المباشر وغير المباشر في هذا الصراع".