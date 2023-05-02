https://sputnikarabic.ae/20230502/تصويت-هل-يتفاقم-التوتر-بين-الفصائل-الفلسطينية-وإسرائيل-على-خلفية-وفاة-الأسير-خضر-عدنان؟--1076567948.html
تصويت... هل يتفاقم التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية وفاة الأسير خضر عدنان؟
تصويت... هل يتفاقم التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية وفاة الأسير خضر عدنان؟
أطلقت فصائل مسلحة فلسطينية رشقات صاروخية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا على خلفية... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T13:17+0000
2023-05-02T13:17+0000
2023-05-02T13:19+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956262_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ab8da3b1cd5060ef52cb3c2432bb2f9c.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وإيفيم ونير عام. التفاصيل قيد المراجعة".وأكدت "الجهاد" في بيان، أن إسرائيل مسؤولة بشكل كامل عن "هذه الجريمة التي ارتكبتها أمام العالم"، مؤكدة أنها "لن تمر دون رد".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956262_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_31b15d23edc8748a0abedfa6a0a73f70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, опросы
تصويت... هل يتفاقم التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية وفاة الأسير خضر عدنان؟
13:17 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
أطلقت فصائل مسلحة فلسطينية رشقات صاروخية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا على خلفية وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وإيفيم ونير عام. التفاصيل قيد المراجعة".
ويتوقع الخبراء تفاقم الوضع، خصوصا بعد أن حمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة "الأسير" خضر عدنان (44 عاما)، بعد 86 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وأكدت "الجهاد" في بيان
، أن إسرائيل مسؤولة بشكل كامل عن "هذه الجريمة التي ارتكبتها أمام العالم"، مؤكدة أنها "لن تمر دون رد".