عربي
https://sputnikarabic.ae/20230502/تصويت-هل-يتفاقم-التوتر-بين-الفصائل-الفلسطينية-وإسرائيل-على-خلفية-وفاة-الأسير-خضر-عدنان؟--1076567948.html
تصويت... هل يتفاقم التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية وفاة الأسير خضر عدنان؟
تصويت... هل يتفاقم التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية وفاة الأسير خضر عدنان؟
أطلقت فصائل مسلحة فلسطينية رشقات صاروخية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا على خلفية... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T13:17+0000
2023-05-02T13:19+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956262_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ab8da3b1cd5060ef52cb3c2432bb2f9c.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وإيفيم ونير عام. التفاصيل قيد المراجعة".وأكدت "الجهاد" في بيان، أن إسرائيل مسؤولة بشكل كامل عن "هذه الجريمة التي ارتكبتها أمام العالم"، مؤكدة أنها "لن تمر دون رد".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956262_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_31b15d23edc8748a0abedfa6a0a73f70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, опросы

تصويت... هل يتفاقم التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية وفاة الأسير خضر عدنان؟

13:17 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 02.05.2023)
© AFP 2023 / Menahem Kahana القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
 القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana
تابعنا عبرTelegram
أطلقت فصائل مسلحة فلسطينية رشقات صاروخية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا على خلفية وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت وإيفيم ونير عام. التفاصيل قيد المراجعة".

ويتوقع الخبراء تفاقم الوضع، خصوصا بعد أن حمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة "الأسير" خضر عدنان (44 عاما)، بعد 86 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

عدد الأصوات6
وأكدت "الجهاد" في بيان، أن إسرائيل مسؤولة بشكل كامل عن "هذه الجريمة التي ارتكبتها أمام العالم"، مؤكدة أنها "لن تمر دون رد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала