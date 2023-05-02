تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:23 GMT 02.05.2023
05:23 GMT 02.05.2023
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، أن طيران قوات تجمع " المركز"، حققت إصابات مباشرة بـ8 نقاط إسناد تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني – ليمان.
05:22 GMT 02.05.2023
قالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحفيين، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ستناقش دور البرازيل في النزاع الأوكراني خلال رحلتها المقبلة إلى البرازيل.