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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076544053.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:23 GMT 02.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:23 GMT 02.05.2023
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
الخارجية الروسية: معظم دول اللجنة الأولمبية تؤيد عودة روسيا إلى الرياضة العالمية
05:29 GMT
05:23 GMT 02.05.2023
الطيران الروسي يستهدف 8 نقاط إسناد للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، أن طيران قوات تجمع " المركز"، حققت إصابات مباشرة بـ8 نقاط إسناد تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني – ليمان.
05:22 GMT 02.05.2023
مسؤول: المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحث دور البرازيل في تسوية النزاع الأوكراني
قالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحفيين، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ستناقش دور البرازيل في النزاع الأوكراني خلال رحلتها المقبلة إلى البرازيل.
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