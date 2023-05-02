https://sputnikarabic.ae/20230502/تقرير-أمريكي-يرصد-أكثر-الدول-العربية-وأقلها-حصولا-على-تأشيرات-دخول-إلى-أمريكا-1076564618.html
تقرير أمريكي يرصد أكثر الدول العربية وأقلها حصولا على تأشيرات دخول إلى أمريكا
تقرير أمريكي يرصد أكثر الدول العربية وأقلها حصولا على تأشيرات دخول إلى أمريكا
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا رصدت فيه موقف الدول العربية، من حيث الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:31+0000
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ووفق موقع "هسبريس" المغربي، حلت جمهورية مصر العربية في المرتبة الأولى، بينما جاءت المملكة المغربية في المرتبة الثالثة من حيث الحصول على تأشيرة دخول مخصصة للدول منخفضة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وعن المغرب، أوضح التقرير أن المملكة حصل مواطنوها على 4 آلاف و65 تأشيرة دخول من أمريكا، من بينها ألفان و554 تأشيرة ممنوحة في إطار "برنامج تأشيرة التنوع (DV) المخصص للبلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة".ولفت إلى أن المغرب حصل كذلك على "أكثر من 700 تأشيرة صادرة للمغاربة للأقارب المباشرين، وتم منح 673 تأشيرة بموجب برنامج التفضيل العائلي الذي يصدر تأشيرات لعلاقات أسرية محددة بعيدة، مع مواطن أمريكي وبعض العلاقات المحددة مع المقيم الدائم الشرعي".وأشار التقرير إلى أن مصر تصدرت القائمة بمجموع تأشيرات وصل إلى 5 آلاف و293 تأشيرة، تليها اليمن بـ5 آلاف و222 تأشيرة.يشار إلى أن التأشيرات التي تمنحها الولايات المتحدة شهدت تراجعا "خلال السنوات العشر الماضية، إذ انتقلت من 235 ألفا و616 تأشيرة عام 2012 إلى 170 ألفا و604 تأشيرات خلال 2021".طالع أيضا: أمريكا: إسرائيل "غير مؤهلة" لبرنامج الإعفاء من تأشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230329/روسيا-تنتظر-من-غوتيريش-بدء-التحكيم-ضد-الولايات-المتحدة-بسبب-مشكلة-التأشيرات-1075264135.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
تقرير أمريكي يرصد أكثر الدول العربية وأقلها حصولا على تأشيرات دخول إلى أمريكا
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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا رصدت فيه موقف الدول العربية، من حيث الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق موقع
"هسبريس" المغربي، حلت جمهورية مصر العربية في المرتبة الأولى، بينما جاءت المملكة المغربية في المرتبة الثالثة من حيث الحصول على تأشيرة دخول مخصصة للدول منخفضة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وعن المغرب، أوضح التقرير أن المملكة حصل مواطنوها على
4 آلاف و65 تأشيرة دخول من أمريكا، من بينها ألفان و554 تأشيرة ممنوحة في إطار "برنامج تأشيرة التنوع (DV) المخصص للبلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة".
ولفت إلى أن المغرب حصل كذلك على "أكثر من 700 تأشيرة صادرة للمغاربة للأقارب المباشرين، وتم منح 673 تأشيرة بموجب برنامج التفضيل العائلي الذي يصدر تأشيرات لعلاقات أسرية محددة بعيدة، مع مواطن أمريكي وبعض العلاقات المحددة مع المقيم الدائم الشرعي".
وقال التقرير إن التأشيرات الممنوحة للمواطنين في المغرب، شهدت ارتفاعا "من 1500 في 2012 إلى أكثر من ألفين في 2016"، لافتا إلى أن العدد تراجع مرة أخرى "بين عامي 2017 و2018، حيث انخفض عدد التأشيرات الصادرة من 1300 إلى 1100".
وأشار التقرير إلى أن مصر تصدرت القائمة بمجموع تأشيرات وصل إلى 5 آلاف و293 تأشيرة، تليها اليمن بـ5 آلاف و222 تأشيرة.
يشار إلى أن التأشيرات التي تمنحها الولايات المتحدة شهدت تراجعا "خلال السنوات العشر الماضية، إذ انتقلت من 235 ألفا و616 تأشيرة عام 2012 إلى 170 ألفا و604 تأشيرات خلال 2021".