https://sputnikarabic.ae/20230502/تهديد-الأثرياء-لمياه-الأرض-ومغناطيسية-الجرافين-وثلوج-المريخ-في-قشرته-الصلبة-1076566268.html
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
الحد من إنتاج الأحماض الدهنية في البكتيريا يقلل مقاومة المضادات الحيوية... ودراسة تحليلية جديدة تقول: ربما كان الثلج يتساقط على سطح المريخ منذ 400000 عام... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:55+0000
2023-05-02T12:55+0000
2023-05-02T12:55+0000
راديو
كوكب المريخ
مرايا العلوم
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
-عثرت المركبة الجوالة Zhurong الصينية - على أدلة تشير إلى وجود مياه سائلة على سطح المريخ - وربما بدأت كثلج أو صقيع انصهر في كثبان رملية.- تكون البكتيريا أكثر عرضة وحساسية وسريعة التأثر بالمضادات الحيوية عندما لا تستطيع إنتاج الأحماض الدهنية، ما يشير إلى أن الأدوية التي تمنع هذه العملية يمكن أن تساعدنا في التغلب على مقاومة المضادات الحيوية.-يستخدم الأثرياء الكثير من المياه لدرجة أنها تهدد الإمداد العالمي... انظر... قد يكون الجفاف الذي استمر لمدة ثلاث سنوات في كيب تاون في جنوب أفريقيا قد تفاقم بسبب قيام الأشخاص ذوي الدخل المرتفع بملء أحواض السباحة الخاصة بهم وري حدائقهم.-في هذه الحلقة أيضا وفي القاموس العلمي نتحدث عن المناطق الميتة. هذا المصطلح الموجود في علم المحيطات، والذي يقصد به المناطق التي تنخفض فيها نسبة الأكسجين في المحيطات والبحيرات الكبيرة في العالم؛ بسبب التلوث المفرط الناجم عن الأنشطة البشرية إلى جانب عوامل أخرى تستنفد الأكسجين المطلوب لدعم الحياة البحرية في قاع المحيط. وبالفعل بدأ علماء المحيطات ملاحظة تزايد حالات المناطق الميتة حيث تحدث هذه المناطق بالقرب من السواحل المأهولة بالسكان.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد
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كوكب المريخ, مرايا العلوم, аудио
كوكب المريخ, مرايا العلوم, аудио
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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الحد من إنتاج الأحماض الدهنية في البكتيريا يقلل مقاومة المضادات الحيوية... ودراسة تحليلية جديدة تقول: ربما كان الثلج يتساقط على سطح المريخ منذ 400000 عام. وتساؤل حول موجة الحر الأخيرة: هل تغير المناخ وراء درجات حرارة قياسية في أوروبا؟.
-عثرت المركبة الجوالة Zhurong الصينية - على أدلة تشير إلى وجود مياه سائلة على سطح المريخ
- وربما بدأت كثلج أو صقيع انصهر في كثبان رملية.
- تكون البكتيريا أكثر عرضة وحساسية وسريعة التأثر بالمضادات الحيوية عندما لا تستطيع إنتاج الأحماض الدهنية، ما يشير إلى أن الأدوية التي تمنع هذه العملية يمكن أن تساعدنا في التغلب على مقاومة المضادات الحيوية.
- شهدت موجة الحر الربيعية عبر أجزاء من جنوب أوروبا تحطيم سجلات درجات الحرارة لشهر أبريل/ نيسان، في العديد من البلدان، لماذا يحدث هذا، وهل يكون الصيف حارًا أيضًا؟
-يستخدم الأثرياء الكثير من المياه لدرجة أنها تهدد الإمداد العالمي... انظر... قد يكون الجفاف الذي استمر لمدة ثلاث سنوات في كيب تاون في جنوب أفريقيا قد تفاقم بسبب قيام الأشخاص ذوي الدخل المرتفع بملء أحواض السباحة الخاصة بهم وري حدائقهم.
- يمكن أن يغير الجرافين مقاومته الكهربائية استجابة لمجال مغناطيسي أسرع من المواد الأخرى، مثل الجرافيت أو البزموث، ما قد يغير يوما كيفية تخزيننا للبيانات.
-في هذه الحلقة أيضا وفي القاموس العلمي نتحدث عن المناطق الميتة. هذا المصطلح الموجود في علم المحيطات، والذي يقصد به المناطق التي تنخفض فيها نسبة الأكسجين في المحيطات والبحيرات الكبيرة في العالم؛ بسبب التلوث المفرط الناجم عن الأنشطة البشرية إلى جانب عوامل أخرى تستنفد الأكسجين المطلوب لدعم الحياة البحرية في قاع المحيط. وبالفعل بدأ علماء المحيطات ملاحظة تزايد حالات المناطق الميتة حيث تحدث هذه المناطق بالقرب من السواحل المأهولة بالسكان.
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