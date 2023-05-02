https://sputnikarabic.ae/20230502/جنوح-قطار-روسي-عن-مساره-نتيجة-انفجار-عبوة-ناسفة-صورة-1076584575.html
جنوح قطار روسي عن مساره نتيجة انفجار عبوة ناسفة... صورة
جنوح قطار روسي عن مساره نتيجة انفجار عبوة ناسفة... صورة
صرح حاكم مقاطعة بريانسك غربي روسيا، ألكسندر بوغوماز، أن انفجار عبوة ناسفة في محيط محطة قطارات سنيجيتسكا، أدى إلى جنوح قطار شحن عن سكته، وانقلاب القاطرة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T19:26+0000
2023-05-02T19:26+0000
2023-05-02T19:38+0000
روسيا
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وقال بوغماز، عبر حسابه على "تلغرام": "في محيط محطة قطارات سنيجيتسكا، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة المصدر ما أدى إلى خروج قطار شحن عن القضبان الحديدية، وانقلاب القاطرة وعدد من العربات".وأفاد بوغوماز يوم أمس الاثنين، أن قاطرة خرجت عن مسارها في منطقة بريانسك بسبب عبوة ناسفة انفجرت على القضبان.وكتب رئيس المقاطعة على "تلغرام": "في منطقة أونيشسكي، على بعد 136 كيلومترًا من سكة حديد بريانسك، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة الهوية، مما أدى إلى خروج قاطرة قطار عن مسارها. ولم تقع إصابات".
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روسيا
جنوح قطار روسي عن مساره نتيجة انفجار عبوة ناسفة... صورة
19:26 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 19:38 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
صرح حاكم مقاطعة بريانسك غربي روسيا، ألكسندر بوغوماز، أن انفجار عبوة ناسفة في محيط محطة قطارات سنيجيتسكا، أدى إلى جنوح قطار شحن عن سكته، وانقلاب القاطرة الرئيسية، وعدد من العربات المقطورة.
وقال بوغماز، عبر حسابه على "تلغرام": "في محيط محطة قطارات سنيجيتسكا، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة المصدر ما أدى إلى خروج قطار شحن عن القضبان الحديدية، وانقلاب القاطرة وعدد من العربات".
وأشار حاكم المقاطعة إلى أن الفرق المختصة تعمل في المكان؛ ولا مصابين جراء الحادث.
وأفاد بوغوماز يوم أمس الاثنين، أن قاطرة خرجت عن مسارها في منطقة بريانسك بسبب عبوة ناسفة انفجرت على القضبان.
وكتب
رئيس المقاطعة على "تلغرام": "في منطقة أونيشسكي، على بعد 136 كيلومترًا من سكة حديد بريانسك، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة الهوية، مما أدى إلى خروج قاطرة قطار عن مسارها. ولم تقع إصابات".