https://sputnikarabic.ae/20230502/خبير-المجتمع-الدولي-صمت-على-جريمة-زيلينسكي-في-أوديسا-1076574705.html
خبير: المجتمع الدولي صمت على جريمة زيلينسكي في أوديسا
خبير: المجتمع الدولي صمت على جريمة زيلينسكي في أوديسا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T14:20+0000
2023-05-02T14:20+0000
2023-05-02T14:20+0000
راديو
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خبير: المجتمع الدولي صمت عن جريمة زيلينسكي في أوديسا
خبير: المجتمع الدولي صمت عن جريمة زيلينسكي في أوديسا
تسعة أعوام على فاجعة أوديسا... جريمة يخفيها نظام زيلينسكي بسكب دمائها في البحر الأسود. عن هذا تحدث مدير مركز (جي إس إم) للدراسات، آصف ملحم: واشنطن تعد كييف بمزيد من الأسلحة. الأمر الذي قال عنه المحلل السياسي رضوان قاسم:احتجاجات في المغرب لرفع الأجور. ويقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لحسن العسبي: بعثات إيرانية تستأنف عملها في السعودية. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإيراني سمير شوهاني:انطلاق مهرجان الموسيقى الدولي "الطريق إلى يالطا 2023" في موسكو. وشارك فيه الطبيب والموسيقي الجزائري عماد الدين مدادي الذي قال لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: المجتمع الدولي صمت على جريمة زيلينسكي في أوديسا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
تسعة أعوام على فاجعة أوديسا... جريمة يخفيها نظام زيلينسكي بسكب دمائها في البحر الأسود. عن هذا تحدث مدير مركز (جي إس إم) للدراسات، آصف ملحم:
"النازيون هم من قاموا باختراق الجموع وإحراق دار النقابات وخطف سيارة الإطفاء كي لا تطفئ الحرائق وبعد ذلك تم الإعفاء عن النازيين".
واشنطن تعد كييف بمزيد من الأسلحة. الأمر الذي قال عنه المحلل السياسي رضوان قاسم:
"هذا التخبط الغربي لن يهزم روسيا والشعوب الأوروبية تلوم حكوماتها لعدم الذهاب إلى المفاوضات بدل الاستمرار بالحرب التي استنزفت الاقتصاد ومستودعات الأسلحة".
احتجاجات في المغرب لرفع الأجور. ويقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لحسن العسبي:
"هذه احتفالات عادية جدا سنوية لكنها بلا شك منظمة من قبل تيارات اشتراكية وإسلامية، والوضع الاقتصادي هو جزء من أزمة الاقتصاد العالمي الناتج عن الحرب في أوكرانيا".
بعثات إيرانية تستأنف عملها في السعودية. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإيراني سمير شوهاني:
"الجانبان أبديا رغبة وإرادة لاستئناف العلاقات بشكل كامل، وافتتاح البعثات يأتي تتويجا لمفاوضات استمرت أكثر من عامين بينهما في العراق والصين".
انطلاق مهرجان الموسيقى الدولي "الطريق إلى يالطا 2023" في موسكو. وشارك فيه الطبيب والموسيقي الجزائري عماد الدين مدادي الذي قال لـ"سبوتنيك":
"إنه سعيد أن يكون صلة تواصل ثقافية بين بلاده وروسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...