https://sputnikarabic.ae/20230502/خبير-عسكري-أمريكي-كييف-لطالما-كانت-مدينة-روسية-1076583511.html
خبير عسكري أمريكي: كييف لطالما كانت مدينة روسية
خبير عسكري أمريكي: كييف لطالما كانت مدينة روسية
كشف ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، أن تقسيم أوكرانيا بين روسيا وبولندا سيكون خيارًا معقولًا لحل النزاع. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T18:33+0000
2023-05-02T18:33+0000
2023-05-02T18:33+0000
روسيا
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وقال ريتر في مقابلة على منصة يوتيوب: "من الضروري إعطاء أوكرانيا الغربية لبولندا، بصراحة، هذا هو الشيء الأكثر منطقية الذي يمكن القيام به، يجب تحييدها (أوكرانيا الغربية) من المعادلة.وأردف ريتر: "يمكن للكثيرين أن يتخيلوا أن شخصًا ما من ولاية ألاباما سيتصالح مع سكان نيويورك بعد الحرب الأهلية (1861-1865)، فعلنا ذلك، لماذا؟ لأننا جميعًا أمريكيون".واعتبر ريتر أن سكان هذه المناطق سيعيشون في حالة من الوئام مع الشعب الروسي بعد انتهاء الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230428/إنها-مأساة-بهذا-التعبير-يصف-الأمريكيون-خسائر-الجيش-الأوكراني--1076423702.html
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روسيا
خبير عسكري أمريكي: كييف لطالما كانت مدينة روسية
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كشف ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، أن تقسيم أوكرانيا بين روسيا وبولندا سيكون خيارًا معقولًا لحل النزاع.
وقال ريتر في مقابلة على منصة يوتيوب
: "من الضروري إعطاء أوكرانيا الغربية لبولندا، بصراحة، هذا هو الشيء الأكثر منطقية الذي يمكن القيام به، يجب تحييدها (أوكرانيا الغربية) من المعادلة.
فليكن (الغرب الأوكراني) مشكلة بالنسبة لبولندا وأوروبا، هذه ليست مشكلة بالنسبة روسيا، إذا أزلت أوكرانيا الغربية من الصورة العامة، فأنا متأكد من أنه سيكون هناك سلام، لأنهما شعب واحد، لهما نفس الثقافة والتاريخ.
وأردف ريتر: "يمكن للكثيرين أن يتخيلوا أن شخصًا ما من ولاية ألاباما سيتصالح مع سكان نيويورك بعد الحرب الأهلية (1861-1865)، فعلنا ذلك، لماذا؟ لأننا جميعًا أمريكيون".
لطالما كانت أوديسا وكييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك جزءًا من الحضارة الروسية، التي تتجاوز حدود روسيا نفسها.
واعتبر ريتر
أن سكان هذه المناطق سيعيشون في حالة من الوئام مع الشعب الروسي بعد انتهاء الصراع.