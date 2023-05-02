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https://sputnikarabic.ae/20230502/خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-ضربة-روسية-عطلت-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1076570923.html
خبير عسكري بريطاني يكشف عن ضربة روسية "عطلت" الهجوم الأوكراني المضاد
خبير عسكري بريطاني يكشف عن ضربة روسية "عطلت" الهجوم الأوكراني المضاد
قال ضابط المخابرات البريطاني السابق فيليب إنغرام، إن ضربات القوات الجوية الروسية على منشآت عسكرية استراتيجية في أوكرانيا قد تؤثر على استعداد القوات المسلحة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T13:48+0000
2023-05-02T13:48+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال إنغرام في مقابلة صحفية، اليوم الثلاثاء: "الهجوم يؤكد أهمية مستودعات الذخيرة ومنشآت الصناعة الدفاعية، ربما يكون قد أثر على العمل التحضيري للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن صواريخها البعيدة المدى دمرت مجمعا للصناعات العسكرية الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ليلة اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وقد تحقق الغرض من الضربة. وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".وأشار البيان إلى أنه نتيجة للضربات، "تعطل عمل الشركات التي تنتج الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-اللواء-14-الميكانيكي-الأوكراني-1076568869.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

خبير عسكري بريطاني يكشف عن ضربة روسية "عطلت" الهجوم الأوكراني المضاد

13:48 GMT 02.05.2023
© Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Russian Ministry of Defense
/
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قال ضابط المخابرات البريطاني السابق فيليب إنغرام، إن ضربات القوات الجوية الروسية على منشآت عسكرية استراتيجية في أوكرانيا قد تؤثر على استعداد القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بأعمال هجومية.
وقال إنغرام في مقابلة صحفية، اليوم الثلاثاء: "الهجوم يؤكد أهمية مستودعات الذخيرة ومنشآت الصناعة الدفاعية، ربما يكون قد أثر على العمل التحضيري للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد".

كما ذكر إنغرام أن الطيران الروسي ضرب مؤسسة رئيسية شاركت في عمليات تحضير الصواريخ الأوكرانية المضادة للسفن "نبتون"، وكذلك صواريخ "أولخا إم".

صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع اللواء 14 الميكانيكي الأوكراني
13:32 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن صواريخها البعيدة المدى دمرت مجمعا للصناعات العسكرية الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ليلة اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وقد تحقق الغرض من الضربة. وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للضربات، "تعطل عمل الشركات التي تنتج الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".
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