https://sputnikarabic.ae/20230502/خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-عن-ضربة-روسية-عطلت-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1076570923.html
خبير عسكري بريطاني يكشف عن ضربة روسية "عطلت" الهجوم الأوكراني المضاد
خبير عسكري بريطاني يكشف عن ضربة روسية "عطلت" الهجوم الأوكراني المضاد
قال ضابط المخابرات البريطاني السابق فيليب إنغرام، إن ضربات القوات الجوية الروسية على منشآت عسكرية استراتيجية في أوكرانيا قد تؤثر على استعداد القوات المسلحة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T13:48+0000
2023-05-02T13:48+0000
2023-05-02T13:48+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال إنغرام في مقابلة صحفية، اليوم الثلاثاء: "الهجوم يؤكد أهمية مستودعات الذخيرة ومنشآت الصناعة الدفاعية، ربما يكون قد أثر على العمل التحضيري للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن صواريخها البعيدة المدى دمرت مجمعا للصناعات العسكرية الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ليلة اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وقد تحقق الغرض من الضربة. وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".وأشار البيان إلى أنه نتيجة للضربات، "تعطل عمل الشركات التي تنتج الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-اللواء-14-الميكانيكي-الأوكراني-1076568869.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
خبير عسكري بريطاني يكشف عن ضربة روسية "عطلت" الهجوم الأوكراني المضاد
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قال ضابط المخابرات البريطاني السابق فيليب إنغرام، إن ضربات القوات الجوية الروسية على منشآت عسكرية استراتيجية في أوكرانيا قد تؤثر على استعداد القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بأعمال هجومية.
وقال إنغرام في مقابلة صحفية، اليوم الثلاثاء: "الهجوم يؤكد أهمية مستودعات الذخيرة ومنشآت الصناعة الدفاعية، ربما يكون قد أثر على العمل التحضيري للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد".
كما ذكر إنغرام أن الطيران الروسي ضرب مؤسسة رئيسية شاركت في عمليات تحضير الصواريخ الأوكرانية المضادة للسفن "نبتون"، وكذلك صواريخ "أولخا إم".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن صواريخها البعيدة المدى دمرت مجمعا للصناعات العسكرية الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ليلة اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وقد تحقق الغرض من الضربة. وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".
وأشار البيان
إلى أنه نتيجة للضربات، "تعطل عمل الشركات التي تنتج الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".