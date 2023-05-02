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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/دبابات-تي-72-روسية-تدمر-نقاط-الإطلاق-الأوكرانية-بدعم-من-الطائرات-المسيرة-فيديو-1076554073.html
دبابات "تي 72" روسية تدمر نقاط الإطلاق الأوكرانية بدعم من الطائرات المسيرة... فيديو
دبابات "تي 72" روسية تدمر نقاط الإطلاق الأوكرانية بدعم من الطائرات المسيرة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لأطقم دبابات "تي-72بي3إم"، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية خلال العملية العسكرية الخاصة، والتي تقوم بمهام... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T08:43+0000
2023-05-02T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تُستخدم الطائرات الصغيرة المسيرة للبحث وتحديد الأهداف وضبط النيران. يتم نقل جميع المعلومات الواردة حول مواقع العدو وتحركات المعدات إلى أطقم الدبابات.تتقدم الأطقم إلى المنطقة المشار إليها. ووفقًا للإحداثيات التي تم تلقيها، تقوم بضربات دقيقة على العدو، الذي جهز نقاط إطلاق النار في المباني المدمرة في المناطق السكنية التي هجرها السكان، وتدمر مركبات العدو المدرعة والقوى العاملة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابات "تي 72" روسية تدمر نقاط الإطلاق الأوكرانية بدعم من الطائرات المسيرة... فيديو

08:43 GMT 02.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لأطقم دبابات "تي-72بي3إم"، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية خلال العملية العسكرية الخاصة، والتي تقوم بمهام تدمير نقاط إطلاق النار والمواقع المحصنة والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
تُستخدم الطائرات الصغيرة المسيرة للبحث وتحديد الأهداف وضبط النيران. يتم نقل جميع المعلومات الواردة حول مواقع العدو وتحركات المعدات إلى أطقم الدبابات.
تتقدم الأطقم إلى المنطقة المشار إليها. ووفقًا للإحداثيات التي تم تلقيها، تقوم بضربات دقيقة على العدو، الذي جهز نقاط إطلاق النار في المباني المدمرة في المناطق السكنية التي هجرها السكان، وتدمر مركبات العدو المدرعة والقوى العاملة.
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