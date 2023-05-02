https://sputnikarabic.ae/20230502/دبابات-تي-72-روسية-تدمر-نقاط-الإطلاق-الأوكرانية-بدعم-من-الطائرات-المسيرة-فيديو-1076554073.html
دبابات "تي 72" روسية تدمر نقاط الإطلاق الأوكرانية بدعم من الطائرات المسيرة... فيديو
دبابات "تي 72" روسية تدمر نقاط الإطلاق الأوكرانية بدعم من الطائرات المسيرة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لأطقم دبابات "تي-72بي3إم"، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية خلال العملية العسكرية الخاصة، والتي تقوم بمهام... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T08:43+0000
2023-05-02T08:43+0000
2023-05-02T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تُستخدم الطائرات الصغيرة المسيرة للبحث وتحديد الأهداف وضبط النيران. يتم نقل جميع المعلومات الواردة حول مواقع العدو وتحركات المعدات إلى أطقم الدبابات.تتقدم الأطقم إلى المنطقة المشار إليها. ووفقًا للإحداثيات التي تم تلقيها، تقوم بضربات دقيقة على العدو، الذي جهز نقاط إطلاق النار في المباني المدمرة في المناطق السكنية التي هجرها السكان، وتدمر مركبات العدو المدرعة والقوى العاملة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات "تي 72" روسية تدمر نقاط الإطلاق الأوكرانية بدعم من الطائرات المسيرة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لأطقم دبابات "تي-72بي3إم"، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية خلال العملية العسكرية الخاصة، والتي تقوم بمهام تدمير نقاط إطلاق النار والمواقع المحصنة والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
تُستخدم الطائرات الصغيرة المسيرة للبحث وتحديد الأهداف وضبط النيران. يتم نقل جميع المعلومات الواردة حول مواقع العدو وتحركات المعدات إلى أطقم الدبابات.
تتقدم الأطقم إلى المنطقة المشار إليها. ووفقًا للإحداثيات التي تم تلقيها، تقوم بضربات دقيقة على العدو، الذي جهز نقاط إطلاق النار في المباني المدمرة في المناطق السكنية التي هجرها السكان، وتدمر مركبات العدو المدرعة والقوى العاملة.