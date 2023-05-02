https://sputnikarabic.ae/20230502/دراسة-تكشف-عن-تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-في-أدمغة-المحتضرين-1076547674.html

دراسة تكشف عن "تفاصيل اللحظات الأخيرة" في أدمغة المحتضرين

دراسة تكشف عن "تفاصيل اللحظات الأخيرة" في أدمغة المحتضرين

اكتشف علماء من جامعة "ميشيغان" في الولايات المتحدة، ارتفاعًا في نشاط أدمغة أشخاص أثناء وفاتهم، تشبه ظاهرة مشابهة لارتفاع نشاط الدماغ الذي شوهد سابقًا في... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T08:00+0000

2023-05-02T08:00+0000

2023-05-02T08:00+0000

مجتمع

علوم

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يعد التقاط تلك اللحظات الأخيرة العابرة أمرًا ثمينًا، ومن النادر جدًا أن تكون لدينا فكرة عما يدور في الدماغ في تلك اللحظات، حيث يتلاشى في صمت.تشير هذه الدراسة الجديدة إلى حدوث انفجار مماثل في نشاط "غاما" سريع الزوال، في اثنين من أربعة مرضى تم سحبهم من أجهزة دعم الحياة.منذ عام 2013، كان طبيب الأعصاب غيمو بورغيغين وزملاؤه يبحثون عن أوجه تشابه في الدماغ البشري المحتضر مع ما وجدوه في الفئران بعد السكتة القلبية الاصطناعية.وبحسب المجلة، تم تحديد الاندفاع الأولي لموجات "غاما"، في منطقة من الدماغ تعتبر "منطقة ساخنة"، لما يسمى بالارتباطات العصبية للوعي، ولوحظ نمط مماثل من النشاط لدى الأشخاص الذين يحلمون، وفي المرضى الذين يعانون من نوبات الصرع الذين يبلغون عن وجود هلوسة بصرية وتجارب خارج الجسم.وأشار الباحثون إلى أنه "على الرغم من أن التنشيط الملحوظ للمنطقة الساخنة الخلفية في الدماغ المحتضر يشير إلى زيادة المعالجة الواعية لدى هؤلاء المرضى، إلا أنه لا يثبت ذلك".ومع ذلك، فهم يأملون - كما نحن جميعًا - أنه مع كل حالة مسجلة، قد نتعلم جزءًا بسيطًا أكثر عن اللحظات الأخيرة من الحياة والوعي، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وخلص الباحثون إلى أن "هذه الدراسة تضع الأساس لمزيد من التحقيق في الوعي السري أثناء السكتة القلبية، والتي قد تكون بمثابة نظام نموذجي لاستكشاف آليات الوعي البشري".

https://sputnikarabic.ae/20230501/دراسة-آثار-الجلطة-الدماغية-الشائعة-المتمثلة-بضعف-الإدراك-لا-يحظى-بالاهتمام--1076517376.html

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