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https://sputnikarabic.ae/20230502/رئيس-الكونغرس-الأمريكي-يتعهد-لإسرائيل-بمنع-إيران-من-امتلاك-السلاح-النووي-1076548326.html
رئيس الكونغرس الأمريكي يتعهد لإسرائيل بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي
رئيس الكونغرس الأمريكي يتعهد لإسرائيل بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي
تعهد رئيس الكونغرس الأمريكي، كيفين مكارثي، بأن تعمل بلاده مع إسرائيل على منع إيران من امتلاك السلاح النووي. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T08:10+0000
2023-05-02T08:10+0000
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وقال مكارثي، في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، إن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، مضيفا أن "الصلة بين تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية وثيقة وغير قابلة للكسر".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد أمس الاثنين، مجددا "بعدم السماح لإيران بعمل ما وصفه طوق من الإرهاب حولها، وعدم السماح لها بالتموضع عسكريا على حدودها".وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن "النظام في إيران لا يهدد إسرائيل فقط، بل يهدد الولايات المتحدة والعالم الحر بأسره".وأضاف: "لن نسمح لإيران بتشكيل خطر علينا لا من جهة سوريا ولا لبنان ولا غزة ولا الضفة، لن نسمح لها بالتموضع عسكريًا على حدودنا، وسنبذل قصارى جهدنا لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".يشار إلى أنه في السادس من نيسان/ أبريل الماضي، أُطلقت 34 قذيفة من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الجليل الأعلى، اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" 25 من تلك القذائف، في حين سقطت 5 قذائف في الجليل وألحقت أضرارا في بعض المباني الإسرائيلية.وجاءت عملية إطلاق تلك القذائف ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان الماضي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم

رئيس الكونغرس الأمريكي يتعهد لإسرائيل بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

08:10 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الكونغرس الأمريكي كيفين مكارثي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي.
رئيس الكونغرس الأمريكي كيفين مكارثي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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تعهد رئيس الكونغرس الأمريكي، كيفين مكارثي، بأن تعمل بلاده مع إسرائيل على منع إيران من امتلاك السلاح النووي.
وقال مكارثي، في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، إن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، مضيفا أن "الصلة بين تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية وثيقة وغير قابلة للكسر".
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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد أمس الاثنين، مجددا "بعدم السماح لإيران بعمل ما وصفه طوق من الإرهاب حولها، وعدم السماح لها بالتموضع عسكريا على حدودها".
وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن "النظام في إيران لا يهدد إسرائيل فقط، بل يهدد الولايات المتحدة والعالم الحر بأسره".
وأضاف: "لن نسمح لإيران بتشكيل خطر علينا لا من جهة سوريا ولا لبنان ولا غزة ولا الضفة، لن نسمح لها بالتموضع عسكريًا على حدودنا، وسنبذل قصارى جهدنا لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".
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يشار إلى أنه في السادس من نيسان/ أبريل الماضي، أُطلقت 34 قذيفة من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الجليل الأعلى، اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" 25 من تلك القذائف، في حين سقطت 5 قذائف في الجليل وألحقت أضرارا في بعض المباني الإسرائيلية.
وجاءت عملية إطلاق تلك القذائف ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان الماضي.
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