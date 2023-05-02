https://sputnikarabic.ae/20230502/رئيس-مجلس-التعاون-العماني--الروسي-منفتحون-على-تعزيز-الاستثمار-مع-روسيا-وندعم-تطوير-التعاون-1076565963.html

رئيس مجلس التعاون العماني- الروسي: منفتحون على تعزيز الاستثمار مع روسيا وندعم تطوير التعاون

رئيس مجلس التعاون العماني- الروسي: منفتحون على تعزيز الاستثمار مع روسيا وندعم تطوير التعاون

قال الدكتور حمد هاشم الذهب، رئيس الجانب العماني في مجلس رجال الأعمال العماني الروسي، إن السلطنة تشجع وتدعم تعزيز وتطوير التعاون والاستثمار مع الجانب الروسي. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T12:56+0000

2023-05-02T12:56+0000

2023-05-02T12:56+0000

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وأضاف، في حواره مع "سبوتنيك"، أن رغبة متبادلة بين الجانب العماني والروسي في تطوير حجم التبادل وتعزيز الاستثمارات الروسية في السلطنة، التي تقدم جميع المحفزات المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، في بيئة استثمارية مستقرة وآمنة توفرها سلطنة عمان… إلى نص الحوار.بداية كيف ترى مستقبل التعاون بين روسيا وسلطنة عمان ومستوى العلاقات بين البلدين؟أؤكد بداية على تميز العلاقات الروسية - العمانية، منذ قديم الزمن، وربما كانت سلطنة عمان الدولة الوحيدة في مجلس التعاون التي لديها ارتباط متواصل وقوي مع روسيا.فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، فهي ليست كبيرة نظرا لتواضع السوق المحلي العماني من جهة عن الأسواق الأخرى، الأمر الذي خلق بعض العزوف والتخوفات من قبل المستثمرين الروس الذين يأتون إلى السلطنة.ما أسباب هذه التخوفات من وجهة نظرك؟ وهل تحدثتم فيها خلال اللقاء مع السيد ألكساندر ستوغليف رئيس مجلس إدارة صندوق روس كونغرس الروسي خلال اللقاء الأخير؟للأسف هناك تخوفات من جانب المستثمرين الروس، وهو ما ذكرناه في اللقاء الأخير مع ألكساندر ستوغليف، رئيس مجلس إدارة صندوق روس كونغرس، وخلال اجتماعات سابقة أيضا مع مسؤولين شركات وقطاعات مختلفة.بالطبع الأجواء في السلطنة ليست كما في دبي أو السعودية أو قطر، لكن التخوفات المرتبطة بالسوق المحلية، أرى أنها في غير موضعها، نظرا لأن السوق المحلي ليس هو المستهدف في المقام الأول بالنسبة للاستثمار، حيث يمكن للمستثمرين الروس، تصدير منتجاتهم من السلطنة لكل الدول المحيطة، والقارات الأخرى أيضا في ظل وجود موانئ هامة في عمان.في المقابل ما العوامل المشجعة للاستثمار في السلطنة؟العوامل المشجعة في السلطنة كثيرة، خاصة أنها بيئة استثمارية جيدة، ومستقرة سياسيا، وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما، أن تكون البيئة الاستثمارية بعيدة عن الاضطرابات، والحروب والجوانب الأخرى التي تهدد الاستثمار عامة، وهو ما يتوفر في سلطنة عمان، التي تحافظ على بيئة استثمارية مستقرة وثابتة، نظرا لاستقرار الأنظمة وعدم تغيرها بشكل سريع كما في بعض الدول الأخرى.ما المجالات المهمة في عمان التي يمكن للجانب الروسي الاستثمار فيها بشكل فعال؟هناك العديد من المجالات المتاحة للاستثمار، والسوق المحلي في عمان يمكنه استهلاك جميع المنتجات الروسية، وفي المقدمة القمح، حيث يمكن إقامة صوامع عملاقة في السلطنة، والتصدير منها نحو مناطق أخرى.كما يمكن تصدير جميع المنتجات من السلطنة نحو الدول الأخرى، خاصة أن ما يهم المستثمر هي البيئة الاستثمارية، وليس السوق المحلي، وبرأيي أن تصدير المنتجات من سلطنة عمان أقرب من تصديرها من الداخل الروسي نحو الخارج، وهي مزايا هامة بالنسبة للاستثمار.وهناك العديد من القطاعات يمكن الاستثمار فيها، في مقدمتها قطاع الزراعة، والتكنولوجيا، والبتروكيماويات، والعديد من القطاعات الأخرى.ما المحفزات التي تقدمها السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية؟يمكن القول إن جميع الإجراءات والمحفزات الموجودة في دول مجلس التعاون هي متشابهة، سواء الموجودة في دبي، أو في السعودية وقطر والسلطنة أيضا، نظرا لتنسيق السياسات والإجراءات بين دول مجلس التعاون وبعضها.هناك العديد من المحفزات الموجودة في السلطنة، لكن أكرر أن المعضلة في عدم الثقة بأن السوق العماني يمكن الاستثمار فيه كما في الدول الأخرى.أيضا ضمن بعض المحفزات وجود العمالة بتكلفة أقل، والمدخلات الأخرى بتكلفة أقل، فضلا عن النقل والتصدير بتكلفة أقل إلى الدول المحيطة وأفريقيا، ودول الجوار.فيما يتعلق بقيمة التبادل التجاري بين البلدين... هل ترى أنها تعبر عن حجم العلاقات التاريخية وما إمكانية تطويرها؟في الحقيقة هي أرقام متواضعة بدرجة كبيرة، وتحدثنا بشأن هذا الأمر خلال كافة الاجتماعات التي عقدت مع الجانب الروسي، وبالتأكيد هناك رغبة متبادلة في تطوير التعاون، خاصة في ظل الظروف الراهنة.ما المشروعات المرتقب الاستثمار فيها في عمان خلال الفترة المقبلة وفقا للاجتماعات التي جرت بينكم وبين الجانب الروسي؟لا يمكن تحديد مجالات بعينها، خاصة أن الفكر الاستثماري أصبح مغايرا، أي أنه يمكن الاستثمار في جميع القطاعات، على سبيل المثال قطاع السيارات، والقطاعات الأخرى، وحين يجد المستثمر البيئة الاستثمارية المستقرة والمناسبة، وتوفر مزايا أخرى كالموقع الجغرافي والقيمة المنخفضة للمدخلات والعمالة، وإمكانية التصدير، فهي جميعها عوامل تساعد على الاستثمار في أي مجال أو قطاع في البلد التي تتواجد فيها هذه العوامل.جميع القطاعات مفتوحة في سلطنة عمان، ويتوقف الأمر على رؤية المستثمر في الوقت الراهن، خاصة بالنسبة للمستثمرين في القطاع الخاص، الذي لا يتقيد بما تتقيد به الحكومات.هل ترى أن الظروف أصبحت مواتية بشكل أكبر لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين؟بالتأكيد يجب عدم التأخر أكثر من ذلك، خاصة أن الوضع مشجع بدرجة كبيرة بالنسبة للجانين، بالنظر للتحولات والضغوط والعقوبات المفروضة على روسيا، في حين أن الجانب العماني على كافة المستويات الخاصة والحكومية يرحب بالاستثمارات والتعاون مع روسيا بشكل كبير، والدولة تشجعنا بشكل أكبر على فتح القنوات الاستثمارية للجانب الروسي وتعزيز التعاون.أجرى الحوار/ محمد حميدة.

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